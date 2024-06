Atanas Trică a revenit la Universitatea Craiova după împrumutul la CS Tunari în Liga 2, însă nu și-a găsit locul în lotul lui Costel Gâlcă pentru Austria. Nepotul lui Ilie Balaci și-a anunțat plecarea de la gruparea din Bănie pe pagina oficială de Facebook.

Nepotul lui Ilie Balaci și-a luat adio de la Universitatea Craiova: „Nu îmi vine să cred, scriu cu lacrimi în ochi”

, chiar la o zi de la zborul „alb-albaștrilor” în Austria. Tânărul atacant s-a transferat în 2021 în Cetatea Băniei, însă ultimii ani a fost împrumutat în Liga 2 la CSA Steaua București și CS Tunari.

Totuși, Atanas Trică a reușit să strângă 10 apariții în tricoul „alb-albaștrilor” în ultimele trei ediții din SuperLiga. Nepotul „Minunii Blonde” a marcat cu Dinamo București în Ștefan cel Mare și cu Farul Constanța, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în Cupa României Betano.

Tânărul atacant și-a arătat dragostea pentru culorile „alb-albastre” printr-un mesaj pe pagina de Facebook la despărțire. Atanas Trică le-a mulțumit în special antrenorilor Corneliu Papură și Ștefan Florescu, cu care a lucrat la „satelitul” Universității Craiova.

„Mulțumesc, Universitatea Craiova! Am avut norocul și deosebita plăcere să joc pentru acest club pe care îl iubesc de mic copil, un club care a însemnat totul pentru mine și pentru familia mea. Scriu aceste cuvinte cu ochii în lacrimi și totodată nu îmi vine să cred ca aventura mea se termină acum și de maniera aceasta.

Aș vrea să le mulțumesc tuturor antrenorilor pe care i-am avut, dar în special domnilor Corneliu Papură și Ștefan Florescu cu care am lucrat la echipa secundă și care m-au ajutat să fiu 2 ani golgheterul satelitului.

Nu în ultimul rând aș vrea să le mulțumesc suporterilor, care au fost lângă mine si lângă echipă indiferent de moment, iar acești suporteri merită să se mai bucure de campionate și trofee câștigate”, a spus Atanas Trică.

Atanas Trică, dezamăgit de Universitatea Craiova: „Nu prea mai am cuvinte”

a vorbit și despre situația din iarnă de la Universitatea Craiova. Nepotul lui Ilie Balaci s-a arătat dezamăgit că nu primește șanse să joace la gruparea din Bănie.

„La club, nu prea știu ce să spun, nu prea mai am cuvinte. Sunt dezamăgit că nu primesc șanse. Am tot fost trimis la echipa a doua, mi-am făcut șansa acolo, am dat gol meci de meci. Consider că merit și eu mai multe șanse.

Îi las pe antrenori să decidă. Sunt atacanți mult mai buni decât mine, mai experimentați. Eu îmi fac treaba unde sunt trimis. V-am spus ce simt eu, să nu fiu luat că cerșesc minute. Îmi aștept momentul, ca orice alt jucător.

Nu știu ce să zic, e normal, orice jucător e dezamăgit când nu prinde minute. Sunt dezamăgit, orice jucător vrea să joace. E mult mai grav dacă nu dorești să joci”, spunea Atanas Trică la FANATIK SUPERLIGA.