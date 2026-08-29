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Alexandru Ion Țiriac, nepotul cel mare al lui Ion Țiriac, a luat pe toată lumea prin surprindere. Adolescentul a anunțat că și-a luat un pui de tigru drept animal de companie. Despre ce este vorba, în realitate.

Nepotul lui Ion Țiriac, posesorul unui pui de tigru?

Toată lumea îl cunoaște pe Ion Țiriac (87 ani) și pe fiul cel mare al acestuia, Alexandru Țiriac (49 ani). Puțini știu cum arată băiatul cel mic, Karim, sau nepoții care au venit pe lume în timpul mariajului afaceristului cu Ileana Lazariuc (44 ani). Cuplul are doi băieți care nu apar foarte des în lumina reflectoarelor, fiind extrem de discreți.

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Alexandru (18 ani) și Nicholas (17 ani) sunt nepoții celebrului român, cu o avere de peste 2,3 miliarde de dolari. De curând, unul dintre aceștia a bifat . Evenimentul a avut loc la câteva luni după ce din Abu Dhabi. El este student la New York University.

De curând, a șocat audiența de pe social media cu o dezvăluire de senzație. Le-a mărturisit celor care îl urmăresc că și-a luat un animal de companie neobișnuit. Mai exact, este vorba de un pui de tigru de care are foarte mare grijă. „Faceți cunoștință cu noul meu animal de companie, Kiki”, este mesajul transmis de adolescent, pe Instagram.

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Descrierea apare în dreptul unei poze în care mângâie puiul de tigru. La prima vedere pare că se află în interiorul locuinței sale. Cu toate acestea, legea din Dubai, unde locuiește cu mama sa, spune că astfel de viețuitoare nu pot fi ținute în casă chiar dacă sunt foarte mici. În schimb, nepotul lui Ion Țiriac a subliniat că trebuie să-l scoată la aer.

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Anunțul făcut de nepotul lui Ion Țiriac

„A trebuit să-l scot pe micuț la o plimbare”, a completat Alexandru Ion Țiriac, pe rețelele de socializare. Ulterior, a revenit cu o altă postare la secțiunea Stories, unde a adus mulțumiri unei organizații care i-a permis să se joace în voie cu mai multe animale sălbatice, printre care se află tigrii și girafe.

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„Mulțumesc enorm Albuqaish Zoo pentru că m-ai lăsat să mă joc cu tigrișorii tăi și am văzut ce animale uimitoare aveți în acest sanctuar”, a notat nepotul lui Ion Țiriac. Cu siguranță, tânărul s-a bucurat de această experiență de la grădina zoologică, care este foarte căutată în Emiratele Unite Arabe.

Locația pentru care se face rezervare în prealabil este la o distanță de doar 30 de minute de orașul Dubai. În plus, este deschisă publicului în fiecare zi a săptămânii. Aceasta le permite vizitatorilor să plimbe în lesă tigrii, dar și să se fotografieze cu aceștia. Cel mai probabil în această situație a fost și fiul frumoasei Ileana Lazariuc.