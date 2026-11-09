Sport

Nepotul lui Ionuț Lupescu, primul gol la Liga 2. Cum l-a caracterizat Ionuț Chirilă. Galerie foto

Bogdan Ciutacu
09.11.2026 | 22:42
Nepotul lui Ionut Lupescu primul gol la Liga 2 Cum la caracterizat Ionut Chirila Galerie foto
EXCLUSIV FANATIK
Robert Lecca (17 ani), nepotul lui Ionuț Lupescu, a marcat primul gol în Liga 2. Sursă foto: Renato Anghelescu / Fanatik Robert Lecca (17 ani), nepotul lui Ionuț Lupescu, a marcat primul gol în Liga 2. Sursă foto: Renato Anghelescu / Fanatik Robert Lecca (17 ani), nepotul lui Ionuț Lupescu, a marcat primul gol în Liga 2. Sursă foto: Renato Anghelescu / Fanatik Robert Lecca (17 ani), nepotul lui Ionuț Lupescu, a marcat primul gol în Liga 2. Sursă foto: Renato Anghelescu / Fanatik +1 FOTO
Robert Lecca (17 ani), nepotul lui Ionuț Lupescu, a marcat primul gol în Liga 2. Sursă foto: Renato Anghelescu / Fanatik
CS Dinamo a suferit a noua înfrângere în actualul sezon din Liga 2. Vestea îmbucurătoare este că nepotul lui Ionuț Lupescu a marcat primul său gol.
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La doar 17 ani, Robert Ioan Lecca a marcat primul său gol după transferul la CS Dinamo. Nepotul lui Ionuț Lupescu a înscris în meciul din Liga 2 pe care echipa lui Ionuț Chirilă l-a pierdut, scor 2-3, în fața formației SCM Râmnicu Vâlcea.

Primul gol la Liga 2 pentru nepotul lui Ionuț Lupescu

CS Dinamo a primit vizita nou promovatei din Râmnicu Vâlcea într-o partidă din etapa a 13-a a Ligii 2. Oaspeții s-au impus cu scorul de 3-2 după un joc pe care l-au controlat în cea mai mare parte a timpului.

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După o oră de joc, la scorul de 1-3, antrenorul ”roș-albilor”, Ionuț Chirilă, a decis să-l arunce în luptă pe tânărul Robert Ioan Lecca. Iar acesta a reușit să închidă tabela în minutul 82, cu o execuție superbă de la 20 de metri.

A fost primul gol marcat de nepotul lui Ionuț Lupescu, după ce a fost adus la CS Dinamo în vară din Elveția. El a jucat 11 meciuri de la începutul sezonului în Liga 2, însă o singură dată a fost titular, în restul jocurilor venind de pe banca de rezerve.

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Cât de mult seamănă Robert Lecca cu Ionuț Lupescu

La finalul întâlnirii, antrenorul Ionuț Chirilă s-a arătat încântat de reușita lui Robert Ioan Lecca și a vorbit despre asemănarea dintre acesta și unchiul său, fostul mare internațional Ionuț Lupescu. ”Robi Lecca a intrat bine, a dat un gol excepțional. Seamănă din punct de vedere fizic cu Ionuț Lupescu, uitați-vă la picioarele lui. Crește. Toți copiii ăștia cresc”, a declarat antrenorul lui CS Dinamo, pentru FANATIK.

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Referitor la jocul propriu-zis, Chirilă, care a fost surprins de FANATIK fumând un trabuc înaintea întâlnirii, s-a arătat mulțumit de prestația elevilor săi, dar consideră că aceștia nu sunt încă pregătiți să ducă 90 de minute la un asemenea nivel. ”Am făcut un meci bun, dar e diferență mare de potență fizică. Achim are 37 de ani, jucător cu experiență care a jucat în SuperLiga.

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Dar noi am jucat bine, n-am cedat și am împins jocul. Chiar pe final am avut minge de 3-3. M-a deranjat foarte mult faptul că la primul lor gol este fault la Mitran. A fost aut, a ieșit mingea, iar apoi e fault, îl trage clar. Dacă ne duceam spre 0-0 poate marcam noi primii, dar copiii au intrat bine.

Un joc bun, două bare, fază lucrată frumos la primul gol. Este un joc foarte bun făcut de noi în fața unei echipe superioare din punct de vedere fizic. Noi n-am ajuns la perfecțiunea în care să facem un joc de 90 de minute de creare de superioritate numerică pe toate zonele de teren, să pasăm în zonă liberă”, a spus tehnicianul dinamoviștilor.

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Cine este Robert Lecca

Puștiul transferat de CS Dinamo la începutul sezonului din Elveția este fiul Anei, sora fostului mare internațional Ionuț Lupescu, și al lui Ștefan Lecca, fost baschetbalist și jurnalist care în prezent lucrează la UEFA.

Înalt de 1,85 metri, Robert Ioan Lecca evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv. La nevoie, el poate acoperi și poziția de mijlocaș defensiv, care l-a făcut celebru pe unchiul său, dar și pe cea de extremă stânga.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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