Nepotul lui Mircea Lucescu a lansat un proiect special dedicat CM 2026, la care a colaborat cu legendarul său bunic! „L-am făcut cu tot sufletul”

ADVERTISEMENT

Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, a lansat miercuri, în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Fotbalului din București, trei doze de bere de colecție dedicate Cupei Mondiale. Proiectul a beneficiat și de o contribuție importantă din partea legendarului fotbalist și antrenor, plecat dintre noi în aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Matei Lucescu, proiect special realizat în urma unei colaborări cu bunicul său, Mircea Lucescu

Matei Lucescu a vorbit despre proiectul lansat înainte de Cupa Mondială din acest an, la care bunicul său, Mircea Lucescu, a avut o contribuție deosebită. „Este un proiect extrem de special pentru mine, pe care l-am făcut cu tot sufletul. În noiembrie anul trecut ne-am gândit să realizăm un produs special care să aducă un tribut sportului românesc. Prima persoană la care am mers a fost bunicul meu.

ADVERTISEMENT

Am stat de vorbă și ne-am gândit ce putem să facem și cum să aducem acest tribut sportului românesc într-un mod prin care să se bucure fanii. A venit ideea de a alege trei secvențe care ne-au rămas în minte. Chiar dacă am trecut printr-un moment greu, am decis, până la urmă, să le lansăm și să nu rămână prăfuite într-un sertar”, a afirmat .

Cum arată dozele de colecție lansate de Matei Lucescu

Cele trei doze de bere sunt dedicate unor momente unice din istoria fotbalului românesc. Prima dintre ele reprezintă ediția inaugurală a Cupei Mondiale, organizată în 1930 în Uruguay. România s-a numărat printre cele 13 echipe invitate de FIFA și a terminat pe locul 2 într-o grupă cu țara gazdă, care avea să câștige trofeul, și Peru.

ADVERTISEMENT

Apoi, cea de-a doua are o însemnătate specială pentru familia Lucescu, deoarece este dedicată turneului organizat în 1970 în Mexic, când Mircea Lucescu a jucat un rol foarte important pentru „tricolori” într-o grupă infernală cu Brazilia lui Pele, campioana mondială Anglia și o echipă puternică a Cehoslovaciei. La această ediție de Mondial a avut loc faimosul schimb de tricouri dintre Mircea Lucescu și Pele.

ADVERTISEMENT

Cea de-a treia doză reprezintă cea mai importantă performanță realizată de echipa națională a României la un turneu final mondial: . „Tricolorii” au terminat pe primul loc într-o grupă cu Elveția, Columbia și SUA, iar mai apoi au obținut o victorie faimoasă contra Argentinei, fiind eliminați dramatic de Suedia, la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Florin Răducioiu

„Generația de Aur” a fost reprezentată la eveniment de fostul mare atacant Florin Răducioiu, lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu la Dinamo. „Sunt trei momente istorice! Matei a făcut o treabă extraordinară, iar pe dozele de bere sunt ilustrate momente de neuitat, precum duelul lui nea Mircea cu marele Pele, cu care a făcut schimb de tricouri. Nu lipsește nici imaginea de la Mondialul din 1994, care a însemnat mult pentru noi, dar și pentru toată România. A fost o idee superbă”, a spus fostul internațional.