Nepotul lui Mircea Lucescu a lansat un proiect special dedicat CM 2026, la care a colaborat cu legendarul său bunic! „L-am făcut cu tot sufletul”

Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, a lansat miercuri, în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Fotbalului din București, trei doze de bere de colecție dedicate Cupei Mondiale. Proiectul a beneficiat și de o contribuție importantă din partea legendarului fotbalist și antrenor, plecat dintre noi în aprilie, la vârsta de 80 de ani.
Matei Lucescu a vorbit despre proiectul lansat înainte de Cupa Mondială din acest an, la care bunicul său, Mircea Lucescu, a avut o contribuție deosebită. „Este un proiect extrem de special pentru mine, pe care l-am făcut cu tot sufletul. În noiembrie anul trecut ne-am gândit să realizăm un produs special care să aducă un tribut sportului românesc. Prima persoană la care am mers a fost bunicul meu.
Am stat de vorbă și ne-am gândit ce putem să facem și cum să aducem acest tribut sportului românesc într-un mod prin care să se bucure fanii. A venit ideea de a alege trei secvențe care ne-au rămas în minte. Chiar dacă am trecut printr-un moment greu, am decis, până la urmă, să le lansăm și să nu rămână prăfuite într-un sertar”, a afirmat fiul lui Răzvan Lucescu, care a relansat pe piață brandul istoric Grivița în 2019.
Cele trei doze de bere sunt dedicate unor momente unice din istoria fotbalului românesc. Prima dintre ele reprezintă ediția inaugurală a Cupei Mondiale, organizată în 1930 în Uruguay. România s-a numărat printre cele 13 echipe invitate de FIFA și a terminat pe locul 2 într-o grupă cu țara gazdă, care avea să câștige trofeul, și Peru.
Apoi, cea de-a doua are o însemnătate specială pentru familia Lucescu, deoarece este dedicată turneului organizat în 1970 în Mexic, când Mircea Lucescu a jucat un rol foarte important pentru „tricolori” într-o grupă infernală cu Brazilia lui Pele, campioana mondială Anglia și o echipă puternică a Cehoslovaciei. La această ediție de Mondial a avut loc faimosul schimb de tricouri dintre Mircea Lucescu și Pele.
Cea de-a treia doză reprezintă cea mai importantă performanță realizată de echipa națională a României la un turneu final mondial: sfertul de finală atins în 1994 în Statele Unite. „Tricolorii” au terminat pe primul loc într-o grupă cu Elveția, Columbia și SUA, iar mai apoi au obținut o victorie faimoasă contra Argentinei, fiind eliminați dramatic de Suedia, la loviturile de departajare.
„Generația de Aur” a fost reprezentată la eveniment de fostul mare atacant Florin Răducioiu, lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu la Dinamo. „Sunt trei momente istorice! Matei a făcut o treabă extraordinară, iar pe dozele de bere sunt ilustrate momente de neuitat, precum duelul lui nea Mircea cu marele Pele, cu care a făcut schimb de tricouri. Nu lipsește nici imaginea de la Mondialul din 1994, care a însemnat mult pentru noi, dar și pentru toată România. A fost o idee superbă”, a spus fostul internațional.