Sport

Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluiri despre sfârșitul lui ”Il Luce”: ”Putea trăi lejer 5-10 ani! Presiunea a fost prea mare”

Moartea lui Mircea Lucescu a lăsat un gol imens în fotbalul românesc. La aproape patru luni, nepotul său, Matei, a făcut o dezvăluire despre cauzele decesului.
Traian Terzian
02.08.2026 | 11:22
Nepotul lui Mircea Lucescu dezvaluiri despre sfarsitul lui Il Luce Putea trai lejer 510 ani Presiunea a fost prea mare
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Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluiri despre moartea fostului selecționer. Sursă foto: colaj Fanatik
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Marcat încă de pierderea bunicului, Matei Lucescu, fiul lui Răzvan, a vorbit despre adevăratele cauze ale morții. El a dezvăluit faptul că pierderea lui Mircea Lucescu a adus o și mai mare unitate în rândul familiei.

De ce a murit Mircea Lucescu. Dezvăluirile nepotului său

Mircea Lucescu ar fi împlinit 81 de ani la finalul lunii iulie, dar din păcate nu a mai apucat această vârstă. Nepotul său Matei a ținut să precizeze că fostul selecționer al României nu a murit din cauza leucemiei.

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”Ne-a apropiat foarte tare momentul. Înainte Mircea ne tot suna, ne tot chema. Iar de când nu a mai fost, lucrurile au continuat. E greu pentru toată lumea. Încercăm să ne ajustăm. El era cel care ne suna pe toți zilnic, pe mine mă suna de 3-4 ori pe zi să vadă ce mai fac, cum sunt.

Tata e plecat acum. Suntem o familie împărțită în lume. Când avem parte de momentele astea ne întâlnim. Ceea ce vreau să punctez e că Mircea nu a murit de leucemie, nu a fost diagnosticat cu leucemie cronică. Avea o boală cronică, pentru care a mers și în străinătate, dar o putea duce pe picioare, la vârsta lui, 5-10 ani.

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Sunt sute de oameni în România care duc pe picioare boala asta ani de zile. Eu și familia mea considerăm că Mircea avea ani în față. A fost și meciul cu Turcia de atunci, a fost o presiune foarte mare, iar până la urmă a făcut infarct. Evident, recomandarea pentru oricare pacient este să reduci nivelul de stres. Dar asta este valabil și pentru noi.

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Niciodată nu a fost vorba să-i spunem să se lase de meserie. El pentru asta trăia pentru fotbal, asta a fost motivația lui. De-a lungul vieții a avut mai multe probleme de sănătate. Ce ar fi însemnat să se lase de fotbal acum 20 și ceva de ani?”, a declarat Matei Lucescu, în direct la Digi Sport.

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Mircea Lucescu, omagiat în toată lumea

Moartea lui Mircea Lucescu a fost un adevărat șoc pentru lumea fotbalului mondial. Un jucător și un antrenor de legendă, ”Il Luce” a fost omagiat în întreaga lume, iar oameni importanți au venit la București pentru a-și lua adio și a-l conduce pe ultimul drum.

Dar fostul mare tehnician nu a fost uitat, iar el a fost omagiat atât în România, cât și în străinătate. Organizatorii festivalului Serile Filmului Românesc, care va avea loc între 5 și 9 august, i-au dedicat o seară lui ”Il Luce”. Pe 7 august, de la ora 18:00, la Ateneul Național din Iași, va fi difuzat filmul documentar ”Eroii de la Mexico ’70”.

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Ziua în care Lucescu ar fi împlinit 81 de ani nu a fost trecută cu vedea nici în Statele Unite ale Americii. Echipa de amatori EEC United, dintr-un orășel micuț din statul Wyoming, a decis să joace pe tot parcursul sezonului cu echipament dedicat fostului antrenor.

Noile tricouri ale formației din care fac parte români, moldoveni, turci și americani sunt în culorile României și au imprimate chipul lui Mircea Lucescu. Pe partea din față este mesajul ”Legend. Mentor. Builder” (n.r. – Legendă. Mentor. Creator), alături de semnătura lui ”Il Luce”, iar pe spate, deasupra numelui fiecărui jucător, e inscripționat textul ”In honor of Mircea Lucescu” (n.r. – În onoarea lui Mircea Lucescu).

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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