Nepotul lui Mircea Lucescu face o confesiune emoționantă: meciul la care a plâns în hohote alături de sora sa

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Matei Lucescu și-a adus aminte inclusiv cum, în urmă cu mulți ani, a plecat plângând de la stadion atunci când Steaua a eliminat-o pe Rapid în „sferturile” Cupei UEFA. Se întâmpla în urmă cu 19 ani, în 2007. Atunci, Rapid părăsea Cupa UEFA după 1-1 în Giulești și 0-0 pe Stadionul Lia Manoliu, actuala Arena Națională.

Matei Lucescu recunoaște că a plâns după ce Rapid a fost eliminată de FCSB din Cupa UEFA

Matei Lucescu recunoaște că multă lume îl întreabă dacă ține cu Dinamo sau Rapid, însă e greu să ofere un răspuns clar. „Primesc foarte des întrebarea asta. E ca și cum m-ai pune să aleg între tata și bunicul. Pentru că eu îl asociez pe tata (n.r. Răzvan Lucescu) cu Rapid și pe bunicul (n.r. Mircea Lucescu) cu Dinamo.

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E o chestie foarte grea. Am amintiri incredibile cu ambele formații, pertioade frumoase din viața mea”, a mărturisit Matei Lucescu la Recunoaște, însă, că a plâns în 2007, la fel ca și sora sa, atunci când Steaua a eliminat-o pe Rapid din Cupa UEFA.

„Mi-aduc aminte că am fost la meciul Rapid – Steaua, din cupele europene, când au fost eliminați. Aveam 12 ani și am plecat de acolo, alături de sora mea, plângând. Plângeam amândoi, de pe ’23 August’ (n.r. fostul Lia Manoliu, actuala Arena Națională) dar nu neapărat pentru supărarea că au fost eliminați.

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Am simțit că au fost eliminați pe nedrept. . A fost acel 1-1 în Giulești, după care 0-0 la retur, cu acele ocazii de la final în care cei de la Rapid au dominat. De aceea, am plecat plângând în hohote”, a completat Matei Lucescu.

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Matei Lucescu a suferit și pentru PAOK Salonic, echipă antrenată de tatăl său Răzvan

La fel de sincer recunoaște că a suferit atunci când FCSB le-a făcut zile fripte grecilor de la PAOK, echipă antrenată de tatăl său Răzvan Lucescu. „Eu am fost la meciul din Grecia, primul, în care le-au eliminat un jucător (n.r. Darius Olaru) și tot nu au reușit să câștige. A fost, tot așa, o senzație de frustrare, de supărare, când vezi că echipa joacă mai bine, are ocazii, dar nu reușește să o bage în poartă. Dar au fost și trăiri opuse când, la unele meciuri, PAOK a câștigat, deși a fost dominată de adversari. Ăsta e fotbalul”, a explicat Matei Lucescu.

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, atunci când a readus la viață un brand de bere uitat de multă vreme. A ridicat atunci o fabrică lângă București și vrea să ducă berea Grivița peste hotare. Sub acest brand se produc anual 2 milioane de litri de bere, însă producția ar putea fi crescută la 10 milioane.

Mircea Lucescu a mai avut și o fiică, alintată Marilu. Pe numele său Maria Luiza, tânăra de 34 de ani este măritată cu Luis Escobedo D’Angles, un profesor universitar din Peru. Cel mai mare copil al cuplului, Lucio, are 7 ani și joacă la juniorii Rapidului.