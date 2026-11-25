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Matei Lucescu a pășit în platoul emisiunii „Chefi la cuțite”, unde a încercat să-i impresioneze pe cei patru jurați cu un preparat care are o semnificație aparte pentru familia sa. Fiul lui Răzvan Lucescu și nepotul legendarului Mircea Lucescu a ales să pregătească spaghetti all’amatriciana, un preparat tradițional italian, inspirat dintr-o rețetă pe care o cunoaște încă din copilărie.

Matei Lucescu a impresionat la „Chefi la cuțite”!

Spaghetti all’amatriciana, preparatul ales de Matei Lucescu, nu a fost deloc întâmplător, ci are în spate o poveste de familie, fiind transmis din generație în generație. Matei a povestit că rețeta a fost învățată de mama sa de la bunica, în perioada în care aceasta .

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„Asta e o rețetă pe care am învățat-o de la mama mea, care la rândul ei a învățat-o de la bunica mea când era cu Mircea în Italia. A cules diferite rețete de pe unde a fost. Este mâncarea pe care ne-o gătea ea. A rămas, cumva… (n.r. – tradiție în familie). Cu siguranță. În fiecare an mergem în vacanță în Italia. Avem și casă de vacanță în Italia, în Desenzano del Garda”, a povestit Matei Lucescu la emisiunea de pe .

Preparatul simplu, dar foarte gustos, a fost gustat și analizat de către cei trei jurați. Richard Abou Zaki a apreciat preparatul, dar și personalitatea puternică a lui Matei. Din păcate, acesta nu i-a oferit cuțitul câștigător, echivalentul votului de încredere.

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„Apreciez foarte mult că… Deși provii dintr-o familie din care provii, ești foarte modest. În sensul cel mai bun al cuvântului. Văd în discursul tău simplitate, căldură, bunătate. Și asta este ceva mai rar. Am simțit nevoia să apreciez și să subliniez chestia asta. Dacă vorbim de preparat, intrăm în tehnicalități. Primul sfat este tipologia pastei. O spaghetă un pic mai mare. Mai bine merge în brodo, decât în sos. Eu am crescut cu pastele. Să mă scuzați, sunt supertehnic pe paste”, a spus Richard Abou Zaki.

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Trei cuțite, plus un cadou special pentru Matei

Soarta jurizării s-a întors radical în momentul în care spaghetele au ajuns în fața celorlalți trei chefi, Alexandru Sautner, Orlando Zaharia și Ștefan Popescu. Toți trei au căzut de acord că pastele cu sos roșu sunt foarte simple, dar în același timp foarte gustoase.

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Așadar, toți trei au decis să-i acorde lui Matei Lucescu cuțitele validării. Cu trei cuțite primite, s-a calificat în faza următoare a competiției, Boot Camp.

„Nu știu cum o să fac cu fabrica de bere și cu copiii, dar vedem”, a spus bucuros Matei Lucescu. Momentul nu s-a încheiat însă odată cu verdictul. Richard Abou Zaki a pregătit și un cadou inedit pentru Matei Lucescu, oferindu-i un cuțit de argint, pe care doar persoanele speciale îl primesc. „Eu vreau să îți ofer acest cuțit argintiu. Un cuțit special. Pe lângă faptul că este în cinstea familiei voastre este și special pentru tine, pentru că ai luat un brand românesc și l-ai dus la succes. Ești un băiat tânăr, cu visuri mari și chiar ești talentat și meriți”, a spus Richard Abou Zaki.

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Matei Lucescu a recunoscut că experiența din platoul emisiunii a fost una cu emoții puternice și că reușita de a obține cele trei cuțite reprezintă un moment important pentru el.

„Am avut emoții… Nu am mai simțit de mult așa emoții. Sincer. A fost interesant. A fost palpitant. Chefii au fost drăguți și prietenoși. Sunt mândru că am reușit să iau aceste cuțite. Pentru mine cred că a fost o reușită. O trec în tabelul meu la reușite”, a conchis Matei Lucescu.