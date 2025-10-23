Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile

ADVERTISEMENT

Familia Lucescu, deținătoare a brandului de bere Grivița, acuză de furt intelectual un pub al cărui denumire conține marca înregistrată de nepotul selecționerului.

Nepotul lui Mircea Lucescu a înregistrat Grivița la OSIM

Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, , a dat în judecată compania Grivița Food SRL, acuzând încălcarea unor drepturi intelectuale.

ADVERTISEMENT

Tribunalul București are pe rol un proces civil între Mircea Matei Lucescu (31 de ani), fiul lui Răzvan Lucescu și Fabrica Grivița SRL, pe de-o parte, și Grivița Food SRL, de cealaltă parte. Acțiunea are ca obiect ”acțiune în contrafacere”, un termen juridic care se referă la procesul intentat de titularul unui drept de proprietate intelectuală (marcă, brevet, etc) împotriva unei persoane care îi încalcă drepturile, respectiv ”contraface”” produsul, marca sau invenția.

În 2019, nepotul lui Mircea Lucescu a relansat pe piață , după ce a investit 6 milioane de euro într-o fabrică în Popești Leordeni, cu o capacitate de producție de 200.000 de litri pe lună.

ADVERTISEMENT

Anterior, Matei înregistrase la OSIM încă din 2017 mai multe mărci asociate: Grivița, Fabrica Grivița sau Bere Grivița, pentru mai multe categorii de produse, de la băuturi alcoolice la produse agricole sau articole de îmbrăcăminte.

ADVERTISEMENT

Restaurantul are profit mai mare decât fabrica de bere a familiei Lucescu

În august 2024, Matei Lucescu a acționat în instanță societatea Grivița Food SRL, deținută de oamenii de afaceri Mihai Laurențiu Roșculeț și Marian Cristea. Grivița Food care are sediul social pe Calea Griviței, nr 130, acolo unde se află Euro Hotel Grivița (3 stele), într-o clădire achiziționată în 2015 de Elena Udrea și Dorin Cocoș. Imobilul a fost recent executat silit iar clădirea scoasă la licitație, însă hotelul funcționează în continuare.

La parterul hotelului, Roșculeț și Cristea au deschis un local cochet care a primit numele Grivița Pub&Grill, care în 2024 a înregistrat un profit de 8,4 milioane lei și un profit de 2,1 milioane lei. Cifrele indică faptul că Grivița Food se descurcă mai bine decât Fabrica Grivița a familiei Lucescu. Anul trecut, business-ul cu bere al nepotului selecționerului a avut venituri totale de 2,7 milioane lei și o pierdere de 4,6 milioane lei.

ADVERTISEMENT

Procesul de la Tribunalul București este abia în fază incipientă, fiind suspendat după doar două termene, din cauza grevei magistraților. Încă de la prima ședință, instanța a dispus, la cererea lui Matei Lucescu, realizarea unei expertize prin care să se determine ”întregul profit realizat de pârâtă la urmare a comercializării de bunuri sub semnul Grivița Pub&Grill, realizat pentru perioada pentru care au fost solicitate despăgubiri, respectiv 01.09.2021 și până la data întocmirii raportului de expertiză”.

Deținătorii localului ar putea fi obligați să schimbe numele pub-ului

Acțiunea în instanță vine după ce Roșculeț și Cristea au solicitat la OSIM înregistrarea brandurilor Grivița Food și Grivița Pub&Grill. În timpul procedurii, Matei Mircea Lucescu a formulat o opoziție la înregistrarea mărcilor. OSIM a analizat opoziția și a emis o decizie prin care a respins cererea de înregistrare a brandurilor Grivița Food și Grivița Pub&Grill.

În cazul în care instanța va constata calitatea de titular al mărcilor în dreptul lui Matei Lucescu, compania Grivița Food SRL ar putea fi obligată să înceteze acțiunile ilicite și să acorde despăgubiri sau alte măsuri reparatorii. Practic, dacă judecătorii vor ajunge la concluzia că cei doi afaceriști folosesc fără drept mărcile deținute de familia Lucescu, aceștia ar putea fi nevoiți să schimbe numele barului din București și chiar al societății, în funcție de ce va solicita titularul drepturilor intelectuale.

Matei Lucescu, despre disputa pe brandul Grivița: ”Va decide instanța”

”Nu e mult de povestit, pur și simplu e o dispută pe deținerea unor drepturi de marcă. Noi deținem mărcile înregistrate Grivița, Bere Grivița, Fabrica Grivița. Sunt mărci înregistrate de noi, sunt și pe site-ul OSIM de 6-7 ani de zile. Pot fi verificate în orice moment.

Va decide instanța ce se va întâmpla. Acolo se va clarifica totul. N-aș avea ce să adaug mai mult”, a declarat Matei Lucescu pentru FANATIK.

Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, este unic asociat la Fabrica Grivița SRL, însă mai deține și societatea Grivița Events SRL (cifră de afaceri de 510.000 lei, în 2024). De asemenea, el mai apare ca administrator al Lakeside View SRL și asociat minoritar la Lake Tower SRL, care aparțin lui Mircea Lucescu. Selecționerul deține și 16,5% din compania Romradiatoare SA din Brașov.