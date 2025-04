Nepotul lui Nicolae Dobrin, aproape de Universitatea Craiova: „Nu am cuvinte! La școală mi se zice Mitriță”

Nepotul lui Nicolae Dobrin are șansa să reușească ceva ce n-a reușit nici măcar celebrul său unchi și anume să îmbrace tricoul celor de la Universitate Craiova. Acest lucru a devenit posibil după ce academia oltenilor și-a extins granițele și în județul Argeș.

Nepotul lui Nicolae Dobrin ar putea deveni jucător la Universitatea Craiova

Academia Universitatea Craiova a semnat un parteneriat cu ACS Juniorii Campioni Pitești, la care evoluează inclusiv nepotul lui Nicolae Dobrin. „Gâscanul” a scris istorie la FC Argeș, cu care a luat două titluri de campion, acolo unde ar fi făcut pereche cu Ilie Balaci. La gruparea din Bănie ar putea ajunge însă Alex, nepotul lui Dobrin.

„Să vă spun ceva ce am aflat de curând și chiar mă bucur. În sală este prezent nepotul regretatului Nicolae Dobrin. Mergem spre Pitești pentru că acolo fotbalul a fost, este și va fi o legendă, fotbalul este ridicat la grad de artă, așa cum este în toată Oltenia. Dacă nu cauți unde sunt cei mai buni jucători, atunci unde să cauți?

(n.r. dacă Nicolae Dobrin nu a jucat la U Craiova, atunci măcar nepotul său) Nepotul lui Nicolae Dobrin, cât și alți jucători talentați”, a declarat Lucian Pretorian, directorul Academiei Universitatea Craiova.

„(n.r. de ce U Craiova și nu FCSB sau Dinamo) Am și eu o afinitate mai veche pentru acest club. Eu am fost junior la FC Argeș, am plecat pe partea oltenească la SCM Râmnicu Vâlcea, unde am stat destul de mult timp”, a spus Alexandru Stanciu, fondatorul clubului ACS Juniorii Campioni Pitești.

„Mitriță este jucătorul meu preferat, așa mi se zice la școală”

„Un moment de bucurie, de emoție, nu am cuvinte. Îmi doresc să joc la Universitatea Craiova, cum să nu. așa mi se zice la școală. Îmi place de Nicolae Dobrin (n.r. – jucătorul preferat din toate timpurile)”, a transmis Alex, nepotul „Gâscanului”.

„Universitatea Craiova își deschide granițele în Argeș!

Academia Universitatea Craiova continuă să-și consolideze poziția de lider în formarea tinerilor fotbaliști din Oltenia! Astăzi, în sala de conferință ‘Sebastian Domozină’, în prezența reprezentanților mass-media, a fost semnat un nou parteneriat strategic care duce viziunea clubului nostru dincolo de granițele Băniei.

Lucian Pretorian, directorul Academiei Universitatea Craiova, și Alexndru Stanciu, fondatorul clubului ACS Juniorii Campioni Pitești, au parafat un acord de colaborare care marchează începutul unei noi etape pentru ambele cluburi.

Prin acest parteneriat, metodologia și valorile fotbalului alb-albastru ajung și la Pitești, în cadrul uneia dintre cele mai promițătoare academii din județul Argeș.

Înființat în 2023, clubul ACS Juniorii Campioni Pitești reunește deja 100 de copii pasionați de fotbal, care vor beneficia, de acum, de know-how-ul și standardele de pregătire impuse de Universitatea Craiova”, a anunțat Universitatea Craiova, pe Facebook.