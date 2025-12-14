Nepotul lui Silvio Berlusconi, un star în ascensiune! Prima mare reușită în carieră pentru puștiul de 15 ani

ADVERTISEMENT

Numele Berlusconi continuă să fie la rang înalt după reușita nepotului celebrului fost patron de la AC Milan, decedat în 2023. Ce performanță a atins Lorenzo Mattia Berlusconi la doar 15 ani.

Nepotul lui Silvio Berlusconi și performanța extraordinară la doar 15 ani

Lorenzo Mattia Berlusconi, nepotul în vârstă de 15 ani al lui Silvio Berlusconi, a câștigat primul său meci sub egida Federației Italiene de Box. La PalaPagnini din Savona, acesta l-a învins pe Filippo Pegorari din echipa Barge Boxe.

ADVERTISEMENT

Potrivit Lorenzo Mattia Berlusconi a avut o ascensiune fulminantă până acum. După succesele sale din Kombat Tour Italia, care au culminat cu centura și titlul regional sub 15 ani la categoria 50 kg, acesta a trecut apoi la boxul full-contact la categoria sub 17 ani, 55 kg.

Tânărul sportiv, antrenat de Amedeo Marai, a fost urmărit chiar de părinții săi, Pier Silvio și Silvia Toffanin, care l-au privit din tribune, în timp ce câștiga primul meci la noua categorie.

ADVERTISEMENT

Povestea fabuloasă a lui Giovanni Becali despre Silvio Berlusconi

Unul dintre românii care au amintiri cu Silvio Berlusconi din perioada sa de glorie la AC Milan este Giovanni Becali. , unul dintre jucătorii pentru care a trecut peste antrenori și l-a impus titular în

ADVERTISEMENT

„L-am văzut o dată la Milan, exact când îmi luam comisionul de la Răducioiu. (n.r. – Cât ai luat atunci?) Erau bani frumoși. Berlusconi era un timp extraordinar, era cu Galliani. Mergea cu elicopterul în baza sportivă, îl lua pe Savicevic. Nu știu dacă se băga chiar așa, poare unu, doi jucători. Avea feblețile lui.

Nu știu dacă făcea schimbări că de multe ori era în avioane, ori în politică. Berlusconi a fost mai mare. Și Moratti a fost mare, dar Berlusconi a fost numărul 1. El dacă nu lua Milan, nu ajungea cine a fost!”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.