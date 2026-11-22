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Cristina Ich a dezvăluit că nepotul lui Victor Pițurcă și-a îndeplinit un mare vis. Noah, care a venit pe lume în timpul relației dintre vedetă și Alex Pițurcă, a ajuns peste Ocean, unde a urmărit un meci al echipei lui Leo Messi, Inter Miami.

Ce dorință și-a îndeplinit nepotul lui Victor Pițurcă

Victor Pițurcă (70 ani) are doi nepoți de la copiii lui, unul de la fiecare dintre aceștia. Fiica sa, Claudia, i-a dăruit în băiat care se numește Antonio Alexandru, în timp ce din partea fiului micuțul se numește Noah. El este rodul poveștii de dragoste dintre fotbalistul Alex Pițurcă (43 ani) și , Cristina Ich (38 ani).

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Frumoasa șatenă, care și-a schimbat numele de familie în urmă cu ani buni, e una dintre cele mai apreciate influencerițe. Vedeta are o și afacere în domeniul cosmetic, ocupându-se în același timp și de creșterea și educarea copilului. Băiatul a rămas în grija sa după separarea de fostul iubit cu care a avut o relație tumultoasă.

Acum, creatoarea de conținut a anunțat că una dintre dorințele fiului ei s-a îndeplinit. A reușit să-l ducă în Statele Unite ale Americii, la un meci extrem de important. În felul acesta băiatul a putut să-l vadă de aproape pe idolul său, Leo Messi (39 ani). Prin urmare, au asistat din tribună la partida dintre Inter Miami și Columbus Crew, scor 0-3.

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Echipa argentinianului a fost învinsă, pe teren propriu, însă nepotul lui Victor Pițurcă s-a bucurat din plin de această oportunitate. Fericirea de a-l vedea pe star a fost uimitoare pentru fiul lui Alex Pițurcă, care a purtat un tricou roz cu Inter Miami. Pe spate a avut imprimat numărul 10, același obiect vestimentar fiind îmbrăcat și de celebra sa mamă. Cristina Ich a postat o scurtă filmare în care se poate observa încântarea copilului. „Visul lui de a-l vedea pe Messi a devenit în sfârșit realitate”, este descrierea lăsată de influenceriță, la secțiunea Stories de pe Instagram. Superba șatenă este urmărită de peste 900.000 de persoane pe această pagină de socializare, unde încarcă frecvent imagini speciale, în ipostaze inedite și care o avantajează.

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Cine este, de fapt, fosta ”noră” a lui Victor Pițurcă

Cristina Ich este înzestrată cu o frumusețe răpitoare, lucru care a ajutat-o enorm în carieră. Vedeta originară din Republica Moldova și-a construit o comunitate frumoasă în mediul online. În prezent, se află printre cele mai influente personalități, notorietatea ei crescând datorită defilărilor de modă, dar și filmărilor pe care le-a făcut cu diverși artiști români, cum ar fi BRomania. Cei doi publicau frecvent filmulețe amuzante, care au plăcut publicului. De asemenea, a devenit și mai populară odată cu povestea de dragoste trăită alături de Alex, . Nu au fost căsătoriți. Despărțirea oficială a cuplului s-a produs în vara lui 2024, cei doi fiind destul de discreți în această privință. Au rămas în relații bune de dragul lui Noah, nepotul lui Victor Pițurcă.

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La doar 5 luni de la despărțirea de cunoscutul fotbalist influencerița a fost cerută de soție. Partenerul ei este Daniel Niculae, un cunoscut om de afaceri. Legătura lor a fost intens criticată pentru că bărbatul fusese anterior soțul celei mai bune prietene, Bianca. Vedeta a transmis că nu-i poate porunci inimii de cine să se îndrăgostească.

În ceea ce privește nunta cu actualul partener de viață Cristina Ich susține că nu se grăbește să facă acest pas. Niciodată nu a fost disperată să îmbrace rochia de mireasă, modelul nedorind să dea prea multe informații din interior. Cu toate acestea, a subliniat că s-a apropiat de afacerist când acesta era un bărbat liber.