„Nepregătit fizic și cu kilograme în plus!”. Vedeta FCSB-ului, pusă la zid după 1-1 cu Petrolul

Sabin Ilie îl critică pe jucătorul FCSB-ului după egalul cu Petrolul

Sabin Ilie nu s-a ferit de cuvinte și l-a criticat pe Mamadou Thiam, cel despre care spune că nu se află la greutatea potrivită pentru un fotbalist. Acesta a ratat, de altfel, o ocazie uriașă în ultimele minute ale partidei de pe Arena Națională, cu Petrolul, terminată la egalitate, 1-1. Francezul nu a putut finaliza o centrare excelentă venită de la Alibec, care l-a lăsat în poziție ideală cu portarul advers.

„Așa trebuia să facă Thiam. Are fundul cam mare. E la grea. Mie mi se pare că are kilograme în plus și nepregătit fizic. Ce să zică și ei? Se vede că e greoi. Cu asta am încheiat! Uite, avem exemplul lui Budescu. Când era în România, avea sarmale și tot felul, iar în Arabia Saudită era suplu. Acolo nu erau grătare, da. Eu atât vreau să spun. Mi se pare greoi ca jucător.

Și Ronaldo brazilianul avea kilograme în plus, dar el fugea cu 3 inși în spate. Țin minte toată viața mea că am văzut meciul cu Daniel Prodan, când era la Atletico Madrid. I-a sărit Didi în spate, la mijlocul terenului, și a fugit cu el 30 de metri. Adică, înțelegi, un fotbalist de excepție cu câteva kilograme în plus. La alt jucător, 2 kilograme dacă ai în plus se vede”, a spus Sabin Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Thiam nu a rupt gura târgului după transferul la FCSB

, în vară, pentru 50.000 de euro, atacantul nu a fost la nivelul la care oficialii campioanei României se gândeau în momentul în care l-au luat. Până acum, în cele 16 meciuri în care a îmbrăcat tricoul FCSB-ului, francezul a marcat doar de 3 ori, iar la această zestre se mai adaugă și o pasă decisivă, cifre care nu sunt impresionante la niciun nivel.

Totuși, el a fost de multe ori rezervă și numărul de minute pe care l-a primit nu a fost ridicat, aceasta fiind una din explicațiile pentru care nu a fost un jucător decisiv în multe rânduri pentru trupa condusă de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Pentru FCSB urmează meciul din Europa League, cu Steaua Roșie Belgrad, iar acolo Thiam ar avea prima ocazie să arate contestatarilor că este la un nivel bun.