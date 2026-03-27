“Neputincioși! Vorbim mult şi facem puţin!” Reacție dură la adresa naționalei după o nouă calificare ratată și un joc modest

Echipa națională a fost învinsă la Istanbul, dupp un joc foarte modest, și va privi Mondialul din 2026 la televizor, așa cum a făcut-o și la ultimele șase turnee finale
Catalin Oprea
27.03.2026 | 07:00
Naționala României a ratat o nouă calificare la Mondiale
Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială din această vară. Tricolorii au fost învinși de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. România rămâne cu ultima participare la CM acum 28 de ani, când a participat la turneul final din Franța.

Gabi Balint i-a pus pe tricolori la zid

Prestația palidă a naționalei lui Mircea Lucescu a fost sancționată de majoritatea oamenilor de fotbal. România a arătat modest, n-a avut niciun șut pe poartă și nu putea avea pretenții mai mari, în contextul în care a jucat la alibi și fără încredere.

De aceeași părere este și Gabi Balint, care a participat cu naționala României la CM 1990, unde a marcat două golul, inclusive cel din remiza cu Argentina, care a trimis România în optimi. Cesta i-a caracterizat scurt pe tricolori: NEPUTINCIOȘI.

“Dacă vrei să reușești ceva trebuie să ataci”

El a transmis un mesaj dur, în care a identificat mai multe cauze ale înfrângerii de la Istanbul. “NEPUTINCIOŞI Fotbalul are două faze: atac şi apărare. În momentul în care recuperezi mingea şi vrei să reuşeşti ceva, trebuie să ataci. Trebuie să ajungi la finalizare. Asta e esenţa fotbalului — se joacă cu mingea, nu fără ea.

În această seară, rămân cu un sentiment de frustrare şi nervozitate. Îmi pun o întrebare simplă: doar atât putem? Înainte de meci nu credeam foarte mult în şansele noastre. Dar după primele 20 de minute, jocul Turciei mi-a dat senzaţia că avem şanse mai mari decât mă aşteptam.

O singură fază a decis meciul. O pasă extraordinară a lui Arda Güler — pentru asta joacă la Real Madrid. În rest, s-a plimbat pe teren, fără realizări notabile… dar acea pasă a făcut diferenţa. A fost şi acel moment de ezitare la marcaj a lui Denis Man, o singură clipă în care nu am fost atenţi… şi am plătit.

Noi ce am făcut? O bară, întâmplătoare, prin Stanciu. Prea puţin. Am vorbit despre curaj, despre şansă, despre a juca până la capăt. Dar nu mi s-a părut că am făcut-o. Vorbim mult şi facem puţin.

“Turcii au fost lenți și previzibili”

Ne-am apărat organizat, e adevărat. Ei au fost lenţi, previzibili, au încercat să ne surprindă şi nu au reuşit în prima repriză. Zidul a fost bine construit in faţa lor. Mai puţin stâlpul din dreapta care a fost fisurat.

Atacanţii noştri au fost mai mult prezenţi în apărare decât în atac. Am ajuns foarte rar în careul advers. Mult prea rar. Şi aici e problema. Cum vrei să marchezi daca nu te apropii de poarta adversă?! Nu e despre că am pierdut. E despre că nu am încercat suficient. Îmi pare rău, pentru că sunt convins că putem mai mult.

“Mircea Lucescu merita mai mult”

Îmi pare rău şi pentru Mircea Lucescu — merita mai mult pe final de carieră. Poate şi deciziile au venit prea târziu. Trebuia să riscăm mai devreme. Să schimbăm mult mai devreme. Meciul se câştigă şi atunci când ai curaj să rişti”, a apreciat Balint.

Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava. Va fi ultimul meci al lui Mircea Lucescu în cel de-al doilea lui mandat la națională. Gică Hagi va prelua prima reprezentativă și va avea un contract pe patru ani.

