Nereguli șocante la hotelul din Prahova, unde două femei au murit în incendiu. Unitatea funcționa ilegal din 2009

Abateri importante sunt dezvăluite despre hotelul Daly din Prahova, unde două femei și-au pierdut viața într-un incendiu. FANATIK a făcut o analiză detaliată a clădirii și a legalității acesteia.

Ce ilegalități ies la iveală la hotelul din Prahova? Primarul oferă detalii

FANATIK a descoperit încălcări grave . Conform surselor noastre, clădirea ar fi funcționat ilegal încă din 2009, fiind ridicată fără autorizație de construcție. Lucru confirmat atât de imaginile de pe Google Maps, cât și de primarul comunei.

Hotelul Daly din Tătărani, Prahova a fost implicat într-o tragedie în dimineața zilei de 29 septembrie 2025, când un incendiu devastator a dus la moartea a două tinere din Nepal și a rănit alte trei persoane.

În urma cercetărilor, s-a descoperit că imobilul funcționa fără autorizație ISU, iar administratorul a fost amendat cu doar două săptămâni înainte de tragedie. Totodată, s-a dispus închiderea unității până la obținerea documentelor necesare.

Când ar fi fost construită, de fapt, unitatea de cazare în care și-au pierdut viața două femei

FANATIK a cercetat istoricul locației hotelului Daly, al cărui proprietar este Dan Tănase, folosind imaginile disponibile pe Google Maps. Astfel, am descoperit că încă din iunie 2009, construcția era deja ridicată, vizibilă la nivel de acoperiș, așa cum se poate observa și în imaginea atașată mai jos.

Trei ani mai târziu, în august 2012, hotelul apare terminat din punct de vedere al clădirii principale, cu sigla unității amplasată pe frontispiciu. Totuși, gardul exterior nu era finalizat, permițând vizualizarea curții și a mașinilor parcate. Aceasta indică faptul că funcționarea hotelului era posibilă, chiar dacă anumite facilități exterioare nu erau încă complete.

În 2018, imaginile arată că locația este împrejmuită, iar prezența unor umbre indică faptul că imobilul era utilizat activ. Este dificil de stabilit, pe baza imaginilor, dacă acesta era folosit în regim hotelier sau doar pentru uz personal.

În septembrie 2019, hotelul Daly apare fără gard complet, dar cu mașini parcate în curte, sugerând o activitate continuă la locație. După alți doi ani, imaginile indică modificări exterioare și îmbunătățiri vizibile, iar fotografiile din mai 2022 confirmă lucrările de întreținere și renovare efectuate în această perioadă.

Această analiză detaliată a imaginilor istorice oferă o perspectivă clară asupra evoluției hotelului Daly și ridică întrebări privind autorizarea și funcționarea clădirii de-a lungul anilor.

Cum a fost construit ilegal hotelul Daly? Primarul din Tătărani explică situația

Informațiile obținute de FANATIK privind fără autorizație de construcție au fost confirmate de primarul comunei Tătărani, Daniel Apostol. Acesta a oferit o declarație clară referitoare la legalitatea clădirii.

„Clădirea a fost construită ilegal. Ea a fost edificată în anul 2023. Asta după ce s-a dat certificat de edificare conform expertizei emise în anul 2019.

Eu, din câte știu, dacă nu greșesc, cred că este mult mai veche, de anul 2019. Dar, având în vedere costurile, probabil că a declarat-o cu un alt an.

Nu eram atunci eu la primărie dar, din verificările pe care le-am făcut împreună cu colegii, asta am văzut. Nu a avut autorizație de construcție mulți ani”, a declarat Daniel Apostol, primarul din Tătărani, pentru FANATIK.

Cum se obține un certificat de edificare pentru o clădire construită fără autorizație?

Primarul comunei Tătărani a explicat cum se obține un certificat de edificare în astfel de situații și cum s-a procedat în cazul hotelului Daly

„Pentru eliberarea unui certificat de edificare a unei clădiri se face o documentație specifică și o expertiză, făcută de un expert în construcție.

Proprietarul dă o declarație pe propria răspundere, în care spune, am construit din anul X următoarea clădire fără autorizație.

Vine cu raportul de expertiză în care spune că este construită conform și poate să solicite edificarea acelei clădiri. Lucru care s-a întâmplat și aici”, a mai menționat edilul comunei unde a ars un hotel în care au fost găsite două femei carbonizate.