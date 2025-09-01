Nervi și incidente reprobabile după ce Inter Miami a pierdut finala Leagues Cup. Luis Suarez a scuipat un adversar

Seattle Sounders a învins Inter Miami cu 3-0 în finala Leagues Cup, pe un stadion Lumen Field sold-out și a câștigat astfel cea de-a cincea ediție a competiției care reunește echipe din MLS și MX (Liga Mexicană).

Seattle Sounders este câștigătoarea trofeului

Victoria împotriva campioanei Leagues Cup 2023, care l-a avut pe Lionel Messi pe teren, i-a adus antrenorului echipei Seattle, Brian Schmetzer, un nou trofeu. El câștigase deja de două ori MLS Cup și Concacaf Champions League.

Echipa gazdă a marcat în minutul 26, după câteva ocazii ratate. Osaze De Rosario a primit o pasă precisă de la Alex Roldan în fața porții Miami și a trimis-o în poarta lui Oscar Ustari, aducând echipa Sounders în avantaj cu 1-0.

În încercarea de a egala, Miami a ieșit mai decisă în repriza a doua. Putea să egaleze în minutul 50, dar Ulterior, Tadeo Allende a avut o cazie și mai mare de a egala.

Luis Suarez a scuipat un membru al staffului adversarei

Miami a dominat până în minutul 75, dar apoi s-a stins, iar Seattle a preluat din nou controlul meciului. În minutul 84, Alex Roldan a transformat un penalty, iar apoi Paul Rothrock, jucător crescut în propria academie, a marcat al treilea gol în prelungiri, provocând delirul publicului.

La finalul meciului, spiritele s-au încins, cele două echipe angajându-se într-o încăierare pe teren.Luis Suarez de la Inter Miami s-a repezit să-l prindă în cap pe Obed Vargas de la Seattle Sounders, ceea ce a declanșat o bătaie între jucători. Apoi, o camera de luat vederi l-a surprins pe Suárez într-o discuție aprinsă cu un membru al staffului echipei Sounders, iar un videoclip postat pe rețelele de socializare îl arată aplecându-se spre el și scuipând spre fața acestuia. Portarul echipei Miami, Oscar Ustari, s-a interpus între Suárez și victimă, pentru a bloca conflictul.

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀 🎥: — FOX Soccer (@FOXSoccer)

„Din păcate, acest incident va distrage atenția de la performanța excelentă a echipei Seattle Sounders”, a declarat antrenorul echipei Seattle, Brian Schmetzer, după meci. „Jucătorii lor erau frustrați, ceea ce a dus la unele incidente pe teren care nu ar fi trebuit să se întâmple. Povestea meciului nu este ceea ce s-a întâmplat după meci. Am avut un moment cu Messi pe teren, după meci, am discutat și am încercat să trecem peste asta”, a mai spus tehnicianul învingătorilor.

. În timpul Cupei Mondiale din 2014 l-a mușcat pe fundașul italian Giorgio Chiellini, în timpul meciului Uruguay – Italia.

Seattle este echipa momentului în SUA

Pe lângă trofeu și premiul în bani, Sounders obține și un loc automat în optimile de finală ale Cupei Campionilor Concacaf 2026. Seattle devine singura echipă din MLS care a câștigat toate cele cinci trofee anuale disponibile pentru cluburile din ligă, după ce a câștigat deja MLS Cup, Concacaf Champions Cup, U.S. Cup și Supporters’ Shield.

„Evident că suntem foarte mulțumiți de rezultate. Cred că băieții au dat din nou totul, pentru că după 1-0 meciul putea să se termine în orice fel. Au pus multă presiune pe noi, dar al doilea gol ne-a ajutat să ne desprindem. Este o zi minunată pentru a fi un fan al echipei Sounders”, a punctat Schmetzer.