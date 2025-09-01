Nervi și incidente reprobabile după ce Inter Miami a pierdut finala Leagues Cup. Luis Suarez a scuipat un adversar

Seattle Sounders a învins Inter Miami cu 3-0 în finala Leagues Cup, pe un stadion Lumen Field sold-out și a câștigat astfel cea de-a cincea ediție a competiției care reunește echipe din MLS și MX (Liga Mexicană).
Victoria împotriva campioanei Leagues Cup 2023, care l-a avut pe Lionel Messi pe teren, i-a adus antrenorului echipei Seattle, Brian Schmetzer, un nou trofeu. El câștigase deja de două ori MLS Cup și Concacaf Champions League.
Echipa gazdă a marcat în minutul 26, după câteva ocazii ratate. Osaze De Rosario a primit o pasă precisă de la Alex Roldan în fața porții Miami și a trimis-o în poarta lui Oscar Ustari, aducând echipa Sounders în avantaj cu 1-0.
În încercarea de a egala, Miami a ieșit mai decisă în repriza a doua. Putea să egaleze în minutul 50, dar Messi a trimis un șut peste transversală dintr-o poziție din care rareori ratează. Ulterior, Tadeo Allende a avut o cazie și mai mare de a egala.
Miami a dominat până în minutul 75, dar apoi s-a stins, iar Seattle a preluat din nou controlul meciului. În minutul 84, Alex Roldan a transformat un penalty, iar apoi Paul Rothrock, jucător crescut în propria academie, a marcat al treilea gol în prelungiri, provocând delirul publicului.
La finalul meciului, spiritele s-au încins, cele două echipe angajându-se într-o încăierare pe teren.Luis Suarez de la Inter Miami s-a repezit să-l prindă în cap pe Obed Vargas de la Seattle Sounders, ceea ce a declanșat o bătaie între jucători. Apoi, o camera de luat vederi l-a surprins pe Suárez într-o discuție aprinsă cu un membru al staffului echipei Sounders, iar un videoclip postat pe rețelele de socializare îl arată aplecându-se spre el și scuipând spre fața acestuia. Portarul echipei Miami, Oscar Ustari, s-a interpus între Suárez și victimă, pentru a bloca conflictul.
„Din păcate, acest incident va distrage atenția de la performanța excelentă a echipei Seattle Sounders”, a declarat antrenorul echipei Seattle, Brian Schmetzer, după meci. „Jucătorii lor erau frustrați, ceea ce a dus la unele incidente pe teren care nu ar fi trebuit să se întâmple. Povestea meciului nu este ceea ce s-a întâmplat după meci. Am avut un moment cu Messi pe teren, după meci, am discutat și am încercat să trecem peste asta”, a mai spus tehnicianul învingătorilor.
Luis Suárez este recunoscut pentru reacțiile lui lipsite de fair play. În timpul Cupei Mondiale din 2014 l-a mușcat pe fundașul italian Giorgio Chiellini, în timpul meciului Uruguay – Italia.
Pe lângă trofeu și premiul în bani, Sounders obține și un loc automat în optimile de finală ale Cupei Campionilor Concacaf 2026. Seattle devine singura echipă din MLS care a câștigat toate cele cinci trofee anuale disponibile pentru cluburile din ligă, după ce a câștigat deja MLS Cup, Concacaf Champions Cup, U.S. Cup și Supporters’ Shield.
„Evident că suntem foarte mulțumiți de rezultate. Cred că băieții au dat din nou totul, pentru că după 1-0 meciul putea să se termine în orice fel. Au pus multă presiune pe noi, dar al doilea gol ne-a ajutat să ne desprindem. Este o zi minunată pentru a fi un fan al echipei Sounders”, a punctat Schmetzer.