Sport

Nervos după înfrângerea în amical, Andrei Nicolescu i-a anunțat plecarea titularului de la Dinamo: „Antrenorul își dorește altceva”

Andrei Nicolescu s-a arătat nemulțumit după înfrângerea suferită de Dinamo în amicalul din Polonia. Ce titular pleacă din Ștefan cel Mare
Răzvan Rădulescu
27.06.2026 | 22:58
Nervos dupa infrangerea in amical Andrei Nicolescu ia anuntat plecarea titularului de la Dinamo Antrenorul isi doreste altceva
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Andrei Nicolescu i-a anunțat plecarea portarului Epassy de la Dinamo. Foto: sport.pictures.eu.
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Andrei Nicolescu a intrat în direct la TV și a tras concluziile după amicalul pierdut de Dinamo, scor 1-3 cu Motor Lublin în cantonamentul din Polonia. Președintele clubului din Ștefan cel Mare a confirmat că Devis Epassy este ca și plecat de la Dinamo. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate transferul noului portar al alb-roșiilor, Alaa Bellaarouch.

Andrei Nicolescu i-a anunțat plecarea lui Devis Epassy: „Nu cred că va rămâne”. Ce jucător a sosit în cantonamentul lui Dinamo

Devis Epassy are zilele numărate la Dinamo după venirea antrenorului Nuno Campos în Ștefan cel Mare. Inclusiv Andrei Nicolescu a explicat că tehnicianul lusitan își dorește „altceva” în materie de portari. Totodată, Andrei Nicolescu a dezvăluit pe ce posturi vrea Dinamo să transfere jucători.

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„Nuno îşi doreşte să joace cu un portar care să aibă un joc de picior foarte bun şi pe acest considerent îl vede ideal pe Alaa Bellaarouch. Epassy nu cred că va rămâne la Dinamo. Abia acum începem să avem discuţii să vedem ce opţiuni are. Nu ştiu discuţia cu UTA. Noi ne mai dorim un fundaş central, el a venit acum pentru că ne trebuie deja concurenţă. Mai căutăm o altă variantă, avem o ţintă.

Acum, jucătorii pe care îi dorim noi sunt încă pe plajă, cluburile de la care ne dorim să îi luăm n-au deschis încă birourile. Ne dorim doi atacanţi şi un mijlocaş central. Ne mai dorim şi un fundaş lateral. Mâine se va face anunţ că a venit cineva azi în cantonament şi dacă e mâine totul în regulă îl anunţăm. Mâine la fel aşteptăm un jucător în cantonament, vedem. Unul român şi unul străin. Pe ambele discuţii am clauză de confidenţialitate şi nu pot să zic nimic”, a declarat Andrei Nicolescu la TV Prima Sport.

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Andrei Nicolescu, nervos după amicalul Dinamo – Motor Lublin 1-3: „M-a deranjat”

Dinamo a pierdut amicalul de sâmbătă, 27 iunie, contra polonezilor de la Motor Lublin, scor 1-3. Singurul gol al „câinilor” a fost marcat de Alex Pop. În schimb, Andrei Nicolescu a fost deranjat de atitudinea anumitor tineri jucători. „O primă repriză controlată, în care am avut câteva ocazii. În a doua repriză au intrat foarte mulţi copii.

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M-a deranjat un pic atitudinea multora dintre ei pentru că aşteaptă un an să ajungă din nou la Dinamo şi când ajung, ori se supără unii pe alţii, ori nu se concentrează. Pentru foarte mulţi dintre ei era un moment în care trebuiau să demonstreze că au calitatea să rămână în lotul lui Dinamo pentru sezonul viitor. Deciziile nu sunt ale mele, e o perioadă de rodaj a antrenorului şi îşi va trage concluziile după cantonament”, au fost concluziile lui Andrei Nicolescu.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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