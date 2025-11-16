Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Nesimțiților, v-am dat o groază de bani”. Comentatorii români au dezvăluit cu lux de amănunte cum au fost sabotați în Bosnia: „Mă oftică până la lacrimi”. Exclusiv

Comentatorul Emil Grădinescu a prezentat tot ce s-a întâmplat la Bosnia - România. De ce nu au mers microfoanele comentatorilor în prima repriză și cum a fost atmosfera de pe stadionul din Zenica.
Iulian Stoica
16.11.2025 | 13:38
Nesimtitilor vam dat o groaza de bani Comentatorii romani au dezvaluit cu lux de amanunte cum au fost sabotati in Bosnia Ma oftica pana la lacrimi Exclusiv
Ce au pățit comentatorii români în timpul meciului Bosnia - România. Sursă foto: Colaj Fanatik
Meciul dintre Bosnia și România s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 3-1, deși elevii lui Mircea Lucescu au condus la pauză. Partida de la Zenica a avut parte de momente uluitoare, de la faptul că microfoanele comentatorilor români au întâmpinat probleme în prima repriză, până la ieșirile rasiste de pe tot parcursul duelului. Ce spune Emil Grădinescu despre cele întâmplate.

Ce au pățit comentatorii români ai meciului Bosnia – România 3-1

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Emil Grădinescu a explicat ce s-a întâmplat cu sunetul comentatorilor în prima repriză din Bosnia – România. Experimentatul jurnalist a transmis că microfoanele le-au fost tăiate în timpul meciului intenționat, pentru că la probele de dinaintea fluierului de start totul era ok. Emil Grădinescu s-a arătat dezamăgit de acest moment petrecut pe „jungla” de la Zenica, mai ales că televiziunile au plătit mulți bani pentru transmisiunea în România să fie ideală.

„(n.r. – Cum a fost la stadion?) Ca într-o adevărată junglă! Nu ne-a fost mie și lui Costi Mocanu frică. Ne prinde tensiunea, adrenalina meciului și nu ne-a fost deloc frică. Am strigat acolo, nu știu dacă s-a auzit.

Aceasta este problema care mă macină și mă oftică până la lacrimi. Băi, frate, cum să tai microfonul? Nesimțiților! Cum să tai microfonul? Am venit acolo, v-am dat o grămadă de bani ca să putem comenta meciul acesta… Cum să tai microfonul?

Ca să fie lucrurile clare, de la carul de reportaj pleacă un singur sunet, care este mixat. E sunetul de ambianță și vocea comentatorilor, astea se mixează și pleacă la București. La București s-au făcut probe cu jumătate de oră înainte de meci, totul era ok. Când a început meciul, totul s-a dat peste cap, s-a tăiat sunetul, s-a distorsionat… Sper să facă ai noștri raport la UEFA”, a declarat Emil Grădinescu.

Cum a fost atmosfera pe stadion la Bosnia – România

Întrebat despre o posibilă senzație de frică pe stadionul din Zenica, Emil Grădinescu a mărturisit că atât el, cât și colegul Costi Mocanu, au intrat în febra jocului și nu au simțit atât de tare presiunea. În schimb, zona comentatorilor români a fost împânzită de fanii bosnieci, deși observatorul UEFA asigurase protecție.

„În rest, atmosfera a fost… Se mai întorceau suporterii pe la noi, spuneau că suntem țigani. Ne-au făcut țigani în general. Se uitau la noi și spuneau că suntem țigani. Bine, noi suntem țigani, bine că sunt ei blonzi toți.

(n.r. – Ce s-a întâmplat când ați strigat la gol?) Nu s-a întâmplat mare lucru. Golul a fost super mișto și s-au cam desumflat. Când a început să le bată vântul în pânze, au început să fie mai recalcitranți și obraznici. 

Deranjant a fost că noi, cu o zi înainte, când am făcut inspecția, oficialul UEFA ne-a asigurat și ne-a spus că acolo va fi un rând de stewarzi, care vor sta umăr lângă umăr și vom fi protejați. Pe dracu! N-a fost niciun steward, nimic, au stat cei de acolo călare peste noi. Noi eram pe ultimul rând, dar în fața noastră era ca la oricare meci, spuneai că stai în galerie”, a adăugat Emil Grădinescu.

Cum s-a trăit meciul Bosnia - România pe stadion? Emil Grădinescu a oferit toate detaliile

