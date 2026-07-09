Netanyahu, singurul om care nu ţine cu Argentina pentru Messi! Cine l-a impresionat pe prim-ministrul Israelului

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În acest moment, Argentina este pe buzele tuturor. Despre sud-americani vorbesc atât susținătorii lor, cât și contestatarii, care sunt de părere că echipa lui Leo Messi este împinsă de la spate de FIFA. a dezvăluit că urmărește meciurile Argentinei, dar nu Lionel Messi este principalul motiv, ci respectul pentru Javier Milei, președintele țării.

Beniamin Netanyahu ține cu Argentina la CM 2026, însă nu pentru Lionel Messi

Într-un podcast recent, Beniamin Netanyahu a recunoscut că este un susținător al Argentinei la Campionatul Mondial din 2026 și că urmărește meciurile sud-americanilor. Ce a surprins este faptul că el nu o face pentru Lionel Messi, așa cum o face fiecare fan al Argentinei, ci pentru președintele țării, Javier Milei.

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și că îl apreciază pentru ceea ce a realizat. Deși Leo Messi a impresionat pe toată lumea la acest turneu final, Netanyahu susține că Milei este adevăratul superstar: „Urmăresc Argentina. Știi de ce? (n.r. – Pentru Messi?) Nu, înainte de asta… ei au un președinte care este un superstar, chiar este. A făcut lucruri impresionante cu economia țării, adoptând o economie liberă, despre care îmi face plăcere să vorbesc. Milei este un prieten foarte bun al Israelului.

Messi are și o echipă foarte bună în spate, dar sunt norocoși să aibă un jucător atât de experiementat, care încă știe să încrie goluri, chiar dacă are 39 de ani. M-am întâlnit cu el, a venit la un moment dat în Israel pentru un meci”, a declarat Netanyahu în timpul unui podcast postat de Clash Report.

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Netanyahu: I look for Argentina in the World Cup. You know why? Host: Messi? Netanyahu: No, before Messi—Milei. He's a superstar. — Clash Report (@clashreport)

Cine este Javier Milei, omul care a combătut criza economică din Argentina

Aflat la conducerea țării din 10 decembrie 2023, Javier Milei este la bază economist, iar acest lucru l-a ajutat foarte mult în planurile pe care le-a avut pentru Argentina. A ajuns la putere după ce a promis reforme economice radicale pentru combaterea inflației și a crizei economice.

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Printre cele mai importante măsuri luate de acesta se regăsesc reducerea drastică a cheltuielilor publice, micșorarea aparatului de stat, prin comasarea unor ministere și reducerea numărului de funcționari, liberalizarea economiei, controlul inflației și introducerea reformelor fiscale și financiare, cu accent pe echilibrarea bugetului și reducerea deficitului.

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Totuși, el este o figură politică destul de controversată, întrucât susținătorii săi îl consideră omul care a început să stabilizeze economia Argentinei după mulți ani de inflație și deficite, în timp ce criticii săi consideră că politicile sale au afectat puternic nivelul de trai al multor argentinieni.