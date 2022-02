Netflix lansează 5 producții originale disponibile și în România. Care sunt acestea

În această săptămână, serviciul online a anunțat lansarea a 6 noi producții, din care doar cele 5 originale, mai exact un film și 4 serii, pot fi văzute și în România.

Vești bune pentru utilizatorii Netflix din România. Platforma anunță lansarea a 5 producții originale

Una dintre cele mai așteptate producții este The Privilege, film intitulat inițial ”Das Privileg”.

Thrillerul horror german îl are în distribuție pe Max Schimmelpfennig, cunoscut din producția Dark. Acesta joacă rolul unui tânăr pe nume Finn, care a asistat la moartea surorii sale mai mari când era doar un băiat.

Devenit adolescent, acesta frecventează o școală privată de elită și misterioasă, iar evenimente supranaturale încep să-l bântuie pe el și pe prietenii săi. Depinde doar de Finn să descopere ce anume afectează comunitatea din care face parte.

Iată care sunt celelalte serii originale Netflix disponibile deja pentru utilizatorii din România:

Catching Killers / Pe urmele criminalilor în serie, sezonul 2

Serialul explorează cazurile de criminali în serie notorii. Anchetatorii oferă o perspectivă aprofundată asupra detaliilor înfricoșătoare din spatele fiecărui caz și modul în care acestea au fost rezolvate.

Disenchantment, sezonul 4

Deși nu este la fel de populară ca producțiile anterioare ale lui Matt Groening, The Simpsons sau Futurama, Disenchantment, care a avut premiera în 2018, a reușit să strângă o bază solidă de fani care să-i garanteze revenirea la în 2022.

Având premiera în ianuarie 2021, cel de-al treilea sezon s-a încheiat cu multe surprize, creând premisele unui al patrulea sezon extrem de atractiv.

The Big Shot – Idei de vânzare, sezonul 1

Întreprinzători își prezintă ideile în fața unor jurați celebri, dar și a publicului. Pentru a câștiga 200.000 de reali (aproape $40.000), au de trecut probe dure.

Only Jokes Allowed – Liber doar la glume, sezonul 1

Producție perfectă pentru iubitorii de stand-up. Șase din cei mai buni comedianți din Africa de Sud urcă pe scenă pentru a-și expune talentul și colecția de momente stand-up.

Tot în februarie, dar din a două jumătate a lunii, Netflix a pregătit lansarea unor filme precum Erax, Fistful of Vengeance, Forgive us our Trespasses, Heart Shot, Rabbids Invation Special: Mission to Mars, sau Texas Chainsaw Massacre.

Din ofertă mai putem aminti lansările filmelor Don’t Kill Me, UFO, Restless, Tyler Perry’s A Madea Homecoming, sau My Wonderful Life.