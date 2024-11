Netflix a anunțat când difuzează sezonul final din serialul care a făcut furori în toată lumea. Stranger Things se termină după 8 ani

. Fanii vor trebui să mai aștepte până în 2025 pentru a vedea ultimele aventuri ale găștii din Hawkins.

Când poți vedea ultimul sezon din Stranger Things. Netflix a făcut anunțul

Fanii din întreaga lume sunt în așteptarea finalului mult anticipat al poveștii din Stranger Things. Lansat pe Netflix în 2016, serialul a capturat rapid inimile publicului, . Se încheie acum cu sezonul 5, care va aduce ultimele răsturnări de situație în cele 8 episoade anuțate.

Pentru fanii înfocați ai seriei, Netflix a pregătit o surpriză specială de “Ziua Stranger Things”, sărbătorită pe 6 noiembrie. Această dată nu e aleasă la întâmplare, ci marchează ziua din 1983 când Will Byers a dispărut în “Lumea Răsturnată” (Upside Down), evenimentul care a dat startul întregii povești.

Cu această ocazie, platforma a dezvăluit titlurile celor opt episoade care vor încheia seria, divulgă potrivit Variety. Lista completă a episoadelor arată astfel: “The Crawl”, “The Vanishing of…”, “The Turnbow Trap”, “Sorcere”, “Shock Jock”, “Escape From Camazotz”, “The Bridge” și ultimul episod, “The Rightside Up”.

Zvonuri și teorii

Fanii au început deja să facă tot felul de speculații în online. Mulți cred că titlul “The Vanishing of…” ar putea însemna că o nouă persoană va dispărea, așa cum s-a întâmplat cu Will în primul episod al seriei.

Zvonurile spun că ar putea fi vorba despre Holly Wheeler, sora mai mică a lui Mike. Ea ar putea fi jucată de Nell Fisher, cunoscută din “Evil Dead Rise”. Totuși, Netflix nu a confirmat oficial acest lucru.

Ultimul episod se va numi “The Rightside Up”, care pare să fie opusul „The Upside Down”, dimensiunea alternativă care a dat atâtea bătăi de cap locuitorilor din Hawkins. Se pare că povestea se va încheia cum a început, dar în oglindă.

La fel, episodul “The Bridge” pare să urmeze tradiția unor titluri anterioare precum “The Piggyback” din sezonul 4 și “The Gate” din sezonul 2.

Un titlu care a stârnit multe discuții este “Escape From Camazotz”. Fanii au observat că ar putea fi o referință la cartea SF “A Wrinkle in Time” de Madeleine L’Engle, unde Camazotz este o planetă controlată de niște entități malefice numite Black Thing și IT.

Celelalte titluri aduc elemente noi în universul Stranger Things. De exemplu, “The Turnbow Trap” pare să aibă legătură cu o companie imobiliară din Hawkins numită Turnbow Land Development & Realty, în timp ce “Shock Jock” ar putea face referire la postul de radio WSQK, care va apărea în acest sezon.

E greu de crezut că au trecut opt ani de când serialul a debutat în 2016. În ultimul sezon, acțiunea se va petrece în toamna lui 1987, la patru ani după primul episod.