Netflix a dat lovitura: transmite Cupa Mondială din 2030! În ce țări are exclusivitate

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Netflix se află în mijlocul unei , pe lângă producțiile cinematografice ce au consacrat platforma de streaming. Compania americană a dat lovitura pe piața media online, reușind să achiziționeze drepturile de transmisie ale tuturor partidelor de la Cupa Mondială din 2030.

Cupa Mondială din 2030 se va vedea pe Netflix

Turneul final ce va marca centenarul competiției se va desfășura în Spania, Portugalia și Maroc, iar meciurile inaugurale vor avea loc Uruguay, Paraguay și Argentina. . Pentru evenimentul special, FIFA a ajuns la un acord cu Netflix, iar platforma va transmite toate cele 104 meciuri de la Cupa Mondială.

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Înțelegerea ar include o acoperire completă a producției înainte, în timpul meciului și după terminarea partidei. De asemenea, un meci pe zi va fi transmis gratuit, la fel și ultimele două acte ale competiției. Netflix va avea exclusivitate a competiției în Spania și Andorra. Secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, a subliniat impactul social pe care îl poate avea parteneriatul cu Netflix.

”Suntem încântați să consolidăm parteneriatul nostru cu Netflix în perspectiva Cupei Mondiale FIFA 2030. Aceasta va fi o ediție specială a turneului și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm pentru a-l aduce fanilor din Spania și Andorra. Ambiția noastră comună este de a aduce fanii mai aproape de joc și de a permite cât mai multor oameni să împărtășească entuziasmul competiției”, a spus Mattias Grafstrom, pentru site-ul oficial .

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De asemenea, Bela Bajaria, directorul platformei de streaming, ar fi luat decizia de a cumpăra drepturile după ce a fost prezent la finala Cupei Mondiale din vara acestui an, când Spania s-a impus împotriva Argentinei, 1-0: ”Puține evenimente unesc oamenii așa cum o Cupă Mondială. Am fost în tribune anul acesta când Spania a ridicat trofeul și am fost martor la pasiune, mândrie, povești – toate devin parte a culturii unei națiuni și sunt amintite generații întregi”.

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Netflix este lider pe piața streamingului mondial

Platforma de streaming a realizat mai multe parteneriate în ultima perioadă alături de FIFA și alte foruri sportive. Netflix va transmite mai multe competiții în exclusivitate. Printre cele mai importante se numără următoarele două ediții ale Cupei Mondiale de fotbal feminin, din 2027 și 2031. În portofoliul companiei se află și drepturile de transmisiune live a NFL (fotbal american), MLB (baseball), WWE (wrestling), competiții de box și arte marțiale.

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Netflix este, în prezent, cea mai profitabilă și utilizată companie de streaming la nivel mondial. Ea și-a câștigat notorietatea prin deținerea drepturilor în exclusivitate a filmelor și serialelor de succes din toată lumea, dar și prin producțiile cinematografice proprii adaptate la gusturile spectatorilor din diverse culturi. La începutul acestui an, 325 de milioane de persoane erau abonați activi ai platformei Netflix, generând venituri de 12.6 miliarde de dolari în al doilea trimestru al acestui an. Mai mult, Netflix încearcă să atragă noi utilizatori prin servicii de jocuri pentru mobil.