Netflix continuă surprizele pentru abonați. Ce apare în aprilie 2023 pe platformă

Mulți abonați Netflix se vor bucura de surprizele pregătite de serviciul de streaming anul acesta. În 2023 se anunță mai multe jocuri ce urmează să fie disponibile pe platformă.

Care sunt surprizele pregătite de Netflix pentru abonați

Milioane de utilizatori ai platformei de streaming se vor bucura de . În afară de filmele și serialele care apar lunar, vor mai fi disponibile și noi jocuri.

În cursul acestui an, Netflix va lansa 40 de jocuri, disponibile doar pentru abonații companiei. La fel ca cele lansate începând cu noiembrie 2021, jocurile sunt listate în aplicația Netflix. Acestea sunt descărcate din magazinele online de aplicații.

În plus, compania a anunțat că mai are deja în dezvoltare alte 70 de jocuri, împreună cu partenerii săi. Deocamdată, acestea nu au o dată de lansare, informează .

Mighty Quest: Rogue Palace va fi lansat pe 18 aprilie. Jocul este plasat în universul The Mighty Quest for Epic Loot. Este furnizat de Ubisoft, fiind al doilea joc din cele trei pe care le va produce parteneriatul dintre cele două companii.

Franciza Monument Valley, dezvoltată de Ustwo, se numără printre jocurile care vor fi disponibile abonaților platformei de streaming. Aceasta conține Monument Valley 1 și Monument Valley 2.

De asemenea, Netflix lucrează și cu Super Evil Megacorp, dezvoltatorul jocurilor Vainglory şi Catalyst Black. Împreună, cele două companii vor dezvolta un joc bazat pe o viitoare producție a platformei de streaming.

Tot în 2023, Netflix va lansa jocul Too Hot to Handle: Love is a Game, bazat pe reality show-ul cu același nume, care a devenit un succes printre abonații platformei.

Până în prezent, Netflix a ajuns deja la 55 de jocuri. În afară de jocurile casual, disponibile în aplicație, compania lucrează la un serviciu de gaming prin streaming. Noi jocuri vor fi lansate în fiecare lună a acestui an, după cum plănuiește compania.

De altfel, Netflix are planuri mari și în privința filmelor. Anul acesta sunt programate să fie lansate . Murder Mystery 2, A Tourists Guide To Love, Heart of Stone, Leo sau Rebel Moon sunt doat câteva dintre producțiile așteptate din 2023.