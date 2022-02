Netflix vine în luna februarie cu o mulțime de filme și seriale, multe dintre acestea așteptate de fani de ceva vreme.

Printre cele mai interesante par să fie Inveting Anna, produs de creatoarea serialului Anatomia lui Grey și Vikings: Valhalla.

Reprezentanții platformei de streaming au publicat lista cu cele mai noi titluri.

Netflix, filme și seriale pentru luna februarie 2022. Care sunt cele mai noi producții

propune și pentru această lună o gamă foarte variată de producții. În cazul în care vă place să petreceți timpul în fața televizorului iată ce filme și seriale puteți urmări:

Unul dintre cele mai așteptate seriale este Vikings: Valhalla. Acțiunea se petrece cu o mie de ani înaintea celei din cunoscutul serial Vikingii. Premiera are loc pe 25 februarie.

O altă producție așteptată și care ar putea fi un adevărat succes este Inveting Anna, produs de creatoarea serialului Anatomia lui Grey. Este povestea unei jurnaliste care investighează cazul Annei Delevey, o moștenitoare cunoscută pe Instagram care a reușit să fure banii mai multor persoane celebre din New York. Serialul este inspirat de articolul din New York Magazine intitulat “Cum i-a păcălit Anna Delvey pe petrecăreții din New York”, scris de Jessica Pressler.

februarie: Raising Dion: Sezonul 2 (din 1 februarie), Dark Desire: Sezonul 2 (din 2 februarie), Finding Ola (din 3 februarie), Murderville (din 3 februarie), Sweet Mangolias: Sezonul 2 (din 3 februarie), Disenchantment: Partea 4 (din 9 februarie), Until Life Do Us Apart (din 10 februarie).

Love Is Blind (din 11 februarie – episoadele 1-5, din 18 februarie – episoadele 6-9, din 25 februarie – episodul 10), Toy Boy: Sezonul 2 (din 11 februarie), Swan Shop: Sezonul 2 (din 16 februarie), Young Wallander: Killer’s Shadow (din 17 februarie), One of Us Is Lying (din 18 februarie), Space Force: Sezonul 2 (din 18 februarie), Merli. Sapere Aude (din 25 februarie).

Filmele lunii februarie

Filmele care se pot urmări la Netxlix sunt: My Best Friend Anne Frank (din 1 februarie), Through My Window (din 4 februarie),

The Privilege (din 9 februarie), Into the Wind (din 10 februarie), Anne+: The Film (din 11 februarie), Bigbug (din 11 februarie).

Tall Girl 2 (din 11 februarie), Erax (din 17 februarie), Fistful of Vengeance (din 17 februarie), Forgive Us Our Trespasses (din 17 februarie), Rabbids Invasion Special: Mission to Mars (din 18 februarie), Texas Chainsaw Massacre (din 18 februarie), Tyler Perry’s a Madea Homecoming (din 25 februarie), My Wonderful Life (din 28 februarie).

De asemenea se vor lansa documentare și producții dedicate celor mici.