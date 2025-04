Netflix lansează un documentar despre vedeta de la Real Madrid! „Am învățat cele mai importante lecții din fotbal!”. Video

Fanii fotbalului mondial vor putea urmări, începând de pe 15 mai, un documentar despre cariera unuia dintre cei mai în formă jucători ai momentului, Vinícius Júnior. Netflix a lansat deja trailerul, iar imaginile sunt spectaculoase. Se pune accent pe viața brazilianului, pe problemele pe care le-a întâmpinat în cursul vieții, în special cele cauzate de rasism, dar vor fi și alte subiecte interesante.

Documentar pe Netflix despre cariera lui Vini Jr!

. În primele sale luni la echipa din capitala Spaniei, părea că nu se poate ridica la nivelul colegilor, însă, ușor, ușor, a progresat, iar acum este indispensabil în echipa lui Carlo Ancelotti.

Documentarul intitulat „Baila, Vini!” (n.r. „Dansează, Vini!”) va fi disponibil pe 15 mai, la doar câteva zile după derby-ul de foc dintre Real Madrid și Barcelona. Fanii fotbalului vor putea vedea drumul pe care brazilianul l-a parcurs până să devină unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume.

Vinicius, mari probleme în Spania cu rasismul

Adesea, din tribunele echipelor rivale s-au auzit scandări care nu au ce să caute în secolul XXI și nu de puține ori brazilianul a vorbit public despre acest lucru și a condamnat oamenii care recurg la astfel de gesturi.

Încă din trailer puteam vedea câteva detalii foarte interesante. Vinícius vorbește deschis despre felul în care încearcă să fie din ce în ce mai bun. În documentar vor apărea și alte nume mari din fotbalul mondial.

„Când am ajuns, i-am spus unui prieten: «Nu cred că sunt suficient de bun pentru a juca cu tipii ăștia». Tot ce am învățat a fost din fotbal. Am învățat cele mai importante lecții din viață din fotbal!”, spune Vinícius în documentar.

Cota de piață a superstarului brazilian este de 200 de milioane de euro. El rămâne unul dintre puținii jucători care încă fac spectacol pe terenul de fotbal. Acesta are și 39 de selecții la naționala țării sale, pentru care a înscris 6 goluri.