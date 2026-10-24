Netflix pregătește o nouă lovitură în sport! Ce evenimente uriașe va transmite platforma în următoarele luni

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Campionatul Mondial din 2030 care marchează împlinirea a 100 de ani de la prima ediție a competiției va fi difuzat de către Netflix. Platforma de streaming transmite și alte evenimente uriașe în următoarele luni, de la darts până la meciuri de tenis.

Netflix și competiția pentru care a câștigat drepturile de difuzare

Gigantul american Netflix câștigă tot mai mult teren în domeniul sportiv. În ultimii ani s-a concentrat și pe această industrie, iar acum cu o competiție programată peste 4 ani. Compania a anunțat deja că a achiziționat drepturile exclusive de difuzare în Spania și Andorra pentru Cupa Mondială din 2030.

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Reprezentanții firmei au spus că toate cele 104 meciuri ale turneului vor fi transmise în direct pe platforma de streaming. Evenimentul este unul de amploare, urmând să ia parte 48 de echipe naționale în cadrul acestuia. Înțelegerea mai arată că această competiție va fi găzduită de Spania, Portugalia și Mexic.

Pe de altă parte, meciurile inaugurale, trei la număr, vor avea loc în America de Sud. Acestea se vor desfășura în Uruguay, Paraguay și Argentina. Ulterior, turneul din Cupa Mondială se va muta în Europa de Sud și Africa de Nord. Momentan, nu a fost făcută publică valoarea tranzacției dintre cele două părți: Netflix și FIFA.

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În schimb, termenii contractuali impun respectarea normelor privind accesul publicului la marile evenimente sportive. În acest context, serviciul de streaming garantează difuzarea fără abonament a celor mai importante partide. În fiecare zi de turneu va fi transmis gratuit cel puțin un meci. De asemenea, cei interesați vor avea la dispoziție un pachet special care include toate meciurile naționalei Spaniei, ambele semifinale și marea finală. Acesta va fi cedat unei post național de televiziune cu recepție liberă. Preluarea drepturilor pentru cel mai mare eveniment sportiv din lume reprezintă un pas strategic pentru gigantul american de streaming.

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Evenimentele difuzate de Netflix până la final de 2026

Anterior, Netflix a semnat acorduri cu FIFA pentru Feminină din 2027 și 2031. Mai mult decât atât, până la finalul anului în curs platforma de streaming va difuza numeroase evenimente sportive. Calendarul este unul foarte bine pus la punct, ceea ce înseamnă că gigantul vrea să-și extindă masiv oferta de sport în direct. Astfel, în următoarele luni a adăugat în grila sa transmisiuni săptămânale din wrestling. Acestea se pot urmări în fiecare zi de luni și de vineri. De asemenea, a luat în calcul meciuri oficiale de fotbal american, gale de box și turnee de tenis de top. Abonații serviciului de streaming vor putea vedea în fiecare zi de luni show-urile din wrestlingul profesionist WWE Raw, care sunt transmise live la nivel global. În plus, în fiecare vineri se desfășoară transmisiunile live WWE SmackDown, disponibile la nivel global, cu excepția Statelor Unite ale Americii.

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Pe 30 octombrie 2026 are loc Beat Luke Littler, o competiție live de darts în care jucători amatori din Marea Britanie îl înfruntă pe numărul 1 mondial, Luke Littler. În data de 25 noiembrie 2026 se anunță NFL Thanksgiving Eve. Concret, este vorba de primul meci din istoria NFL organizat în ajunul Zilei Recunoștinței, disputat între Green Bay Packers și Los Angeles Rams (live de pe SoFi Stadium). Show-ul din pauza meciului (Halftime Show) va fi susținut de faimoasa trupă U2.

În luna decembrie se desfășoară mai multe evenimente sportive. Primul dintre ele are loc pe 11 decembrie, fiind vorba de tragerea la sorți pentru Cupa Mondială Feminină FIFA 2027. În aceeași zi este programată și o mega-gală live de box care îi are în centrul atenției pe pugliștii britanici Tyson Fury și Anthony Joshua.

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Competițiile din ianuarie și februarie

În ziua de Crăciun are loc deja o tradiție, NFL Christmas Gameday. Netflix aduce în vizorul abonaților două meciuri transmise exclusiv, și anume Green Bay Packers vs. Chicago Bears (ora 13:00 ET) și

Buffalo Bills vs. Denver Broncos (ora 16:30 ET). În plus, în perioada 27 – 30 decembrie 2026 are loc turneul de tenis din Riyadh, și anume Six Kings Slam. Competiția de top revine live pe platformă și unește în același loc superstaruri precum Carlos Alcaraz, Novak Djokovic sau Alexander Zverev.

Platforma de streaming nu se oprește aici cu programul sportiv și are pregătite competiții și pentru începutul anului următor. Spre exemplu, pe 9 ianuarie 2027 are loc NFL Săptămâna 18, un meci decisiv de final de sezon.

În februarie 2027 Netflix anunță că pregătește Gala NFL Honors. Concret, internauții vor putea urmări live decernarea premiilor oficiale din fotbalul american. Evenimentul se difuzează global în săptămâna Super Bowl-ului. Renumita competiție canină Westminster Kennel Club Dog Show va fi transmisă live tot în februarie.