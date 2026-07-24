Netflix, veste uriașă pentru români. Data la care unul dintre cele mai așteptate documentare devine disponibil în România

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Românii primesc o veste uriașă de la Netflix. Descoperă în rândurile de mai jos care este data la care unul dintre cele mai așteptate documentare devine disponibil în România. Protagonistul este un personaj celebru din lumea sportului internațional.

Peliculă dedicată unui mare antrenor, lansată de Netflix

Jose Mourinho (63 de ani), dublu câștigător al Champions League cu Porto și Inter Milano, Tehnicianul are misiunea de a-i transforma pe „galactici”, dovadă că a început deja pregătirea pentru noul sezon. A ajuns în acest punct al carierei sale, cu toate că mai avea contract cu clubul Benfica pentru încă un an.

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În urmă cu ceva vreme plătită de actuala formație pentru a-l aduce la echipă. Presa din Spania a relatat că fostul sportiv a impus reguli stricte încă de la primul antrenament. A preluat controlul asupra fotbaliștilor, care sunt nerăbdători să lucreze cu acesta.

Românii, de asemenea, abia așteaptă să-l vadă în acțiune. În plus, cetățenii din țara noastră au mai primit o veste importantă. Cunoscuta platformă de streaming Netflix a transmis că în perioada următoare se va lansa o peliculă care îl are în prim-plan pe celebrul antrenor. Documentarul va fi intitulat simplu „Mourinho”.

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Producția are trei episoade și va aprofunda cariera lui Jose Mourinho, precum și moştenirea fotbalistică a tehnicianului din Setúbal. Seria limitată oferă acces exclusiv și interviuri sincere cu personalități emblematice ale fotbalului. Printre cele mai cunoscute nume se află Sir Alex Ferguson, Zlatan Ibrahimovic și Didier Drogba.

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Ziua lansării documentarului pe Netflix

Jose Mourinho este considerat unul dintre cei mai buni antrenori ai secolului XXI pentru că și-a pus amprenta în fotbal mondial. Documentarul pleacă de la perioada petrecută la Porto și ajunge până la experiențele trăite la Real Madrid și Inter Milano. De asemenea, îl duce pe spectator pe la cluburi de top, cum ar fi Chelsea, Manchester United și Roma.

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Cei care doresc să vadă această evoluție fantastică trebuie să aștepte lansarea globală din data de 11 august 2026. Platforma de streaming a dezvăluit deja prima imagine și un teaser pentru noul serial documentar. În altă ordine de idei, Netflix a dezvăluit că producția a fost filmată pe parcursul a doi ani. A fost realizată de Ventureland, aceeași echipă care a făcut seria „Beckham”, premiată cu un Emmy.

„Nicio carieră în fotbal nu a generat mai multe lovituri de maestru, titluri de presă sau contradicții. La douăzeci de ani de la noaptea în care a șocat lumea sportului conducând FC Porto spre gloria Ligii Campionilor, José Mourinho a ajuns să antreneze unele dintre cele mai mari cluburi de pe planetă – de la Chelsea și Inter Milano până la Real Madrid, unde s-a întors acum”, se arată pe pagina oficială .