Neti Sandu are Covid-19. Ce s-a întâmplat dimineața cu celebrul horoscop de la Pro TV

Neti Sandu, renumitul astrolog al știrilor de la Pro TV, s-a infectat cu COVID-19, vedeta postului de televiziune „dispărând” de câteva zile de pe sticlă. Celebra horoscopistă nu este internată la spital, ci se tratează la domiciliu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Potrivit unor surse din interiorul trustului, citate de gandul.ro, Neti Sandu are noul tip de coronavirus de câteva zile, motiv pentru care în ultima perioadă nu a mai prezentat horoscopul.

În dimineața zilei de luni, 17 noiembrie, colegii de la Pro TV au prezentat un colaj cu imagini și voce, fără ca vedeta să fie prezentă în vreun fel. Ce-i drept, Neti Sandu nu a mai apărut pe sticlă de săptămâna trecută, însă reprezentații postului nu au făcut nicio declarație pe tema virusului din China.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Neti Sandu, infectată cu noul tip de coronavirus. Vedeta nu mai apare la TV

În momentul de față nici astrologul nu a oferit vreo declarație despre starea de sănătate, ultima sa postare de pe rețelele de socializare fiind de luni, 16 noiembrie. Mesajul de la Facebook face referire la colaborarea sa cu o firmă producătoare de cafea.

Neti Sandu nu este prima vedetă de la Pro TV care a luat boala, prezentatoarea Andreea Esca suferind de coronavirus în urmă cu câteva luni. Știrista s-a vindecat destul de repede, dar nu același lucru se poate spune despre soțul ei, Alexandre Eram, care a avut nevoie de transfuzie cu plasmă.

ADVERTISEMENT

De asemenea, la un moment dat s-a vehiculat în presă că actorul din serialul „Vlad”, Adrian Nartea, ar fi avut noul tip de coronavirus.

La vremea respectivă trustul a postat un mesaj prin care nota că știrea este falsă, actorul neavând nicio legătură cu virusul din China care a apărut în urmă cu un an.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eram la munte, mă bucuram de soare și de răcoare, împreună cu familia și am văzut cu surprindere câteva articole care susțin că aș fi bolnav. Sunt bine sănătos, nu am și nu am avut COVID.

Doresc să vă asigur că sunt bine și le doresc tuturor sănătate. Urmez sfaturile autorităților și respect distanțarea socială, sunt optimist și cred că dacă urmam îndemnurile autorităților, vom depăși cu bine această perioadă”, spunea Adrian Nartea în luna septembrie.

ADVERTISEMENT