Neti Sandu, detalii intime despre viața personală. A avut nevoie de terapie după o despărțire

Neti Sandu a dezvăluit detalii intime din viața personală, celebrul astrolog de la Pro TV trecând printr-o suferință enormă din cauza unei povești de dragoste. Vedeta a avut nevoie de terapie pentru a depăși momentul neplăcut din viața sa.

Bruneta a povestit că episodul s-a petrecut în urmă cu foarte mulți ani, când după 10 ani de relație ea și partenerului au pus punct. Despărțirea nu i-a picat prea bine, vedeta de 62 de ani fiind nevoită să meargă la terapie pentru a înțelege ce ce întâmplă în sufletul ei.

Celebrul cititor în stele regretă că nu a cerut ajutor mult mai repede și a stat în suferință o perioadă lungă de timp. Neti Sandu a reușit în cele din urmă să depășească momentul pentru că a lucrat în terapie, dar și pentru a vrut să-i fie bine.

Neti Sandu, detalii neștiute despre viața sa. Cum a trecut peste suferința în cuplu

Neti Sandu se bucură de celebritate, însă lucrurile nu au fost mereu roz în viața sa. A trecut printr-un divorț după 2 ani de relație, iar după o poveste de 10 ani a avut nevoie de ajutorul unei specialist, după cum avea să povestească chiar ea. 5 ani a mers la terapie.

„Regret că am stat prea mult în suferință, înainte să mă duc la terapie. M-am dus prea târziu. Abia după ce am fost la terapie am reușit să înțeleg ce se întâmplă în interiorul meu.

Mi-a răspuns la foarte multe chestii la care nu avea cine să-mi dea răspunsul și lucrurile s-au revelat de la sine, în timpul terapiei și după, iar pe altele le-am aflat pentru că am lucrat în terapie”, a spus Neti Sandu într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Astrologul a reușit să iasă la liman și mulțumită meditației și yoga, practici pe care le-a descoperit imediat după Revoluție. Frumoasa brunetă a eliminat toate gândurile și amintirile negative, dovadă că acum se bucură de tot ce-i oferă viața.

Vedeta se gândește intens la lucrurile pe care și le dorește pentru viitorul apropiat și lucrează ca acestea să se îndeplinească, totul ținând în special de gânduri și intenții pozitive.

„Mentalizez stările de care am nevoie și fac efort să le elimin pe celelalte. Fac astfel de meditații când am timp. Mă gândesc la lucrurile de care am nevoie și îmi resetez gândurile și intențiile bune”, a mai spus astrologul.

