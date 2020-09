Neti Sandu, dezvăluiri dureroase despre divorț. Cine este cel care i-a fost soț prezentatoarei Pro TV

Neti Sandu a dezvăluit într-un interviu pe care l-a acordat chiar colegei sale de la PRO TV de ce a divorțat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Renumita specialistă în astrologie a fost măritată, în trecut, dar o perioadă nu s-a știut nimic despre acest aspect al vieții sale personale.

Neti Sandu a făcut mărturisiri neașteptate despre perioada în care a fost măritată. Vedeta PRO TV credea că este pe cale să își întemeieze o familie, dar adevărul a fost altul în cazul ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce susține Neti Sandu despre divorț și cine i-a fost soț vedetei PRO TV

Prezentatoarea rubricii de de Horoscop, de pe PRO TV, și cea care le aduce românilor cele mai noi previziuni astrologice a relatat recent că regretă faptul că nu a avut copii.

Neti Sandu are peste 25 de ani de apariții în fața camerelor de filmat și se bucură de aprecierea publicului român. Vedeta de la PRO TV a făcut dezvăluiri nebănuite despre momentele în care a fost măritată, dar și cine este cel care i-a fost soț, fiind vorba de un prieten.

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care a ajuns la divorț pare să fi fost nepotrivirea de caracter dintre cei doi soți. Neti și-ar fi dorit foarte mult să devină și mamă, dar nu a reușit să își îndeplinească acest vis, în anii de tinerețe. Asta deoarece celebra brunetă a preferat să se axeze mai mult pe carieră.

”M-am măritat și a durat doi ani. Cred că aveam 24 de ani. Nu era un coleg de facultate, era un prieten. N-a ținut pentru că eram foarte diferiți. După aceea am avut o relație de 10 ani. Și a plecat. El. Eu nu am spus nimic. Am zis că omul e liber să facă ce vrea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost înfiorător de greu, nu greu. Mi-a lăsat o hârtie în care mi-a spus că nu se poate ceva mai perfect decât mine. El a invocat motivul că avea impresia că eu îi port ghinion. Nu eu, stai că formulara era alta: că ne purtăm ghinion unul altuia. El avea nevoie de un vinovat și eu de aceea nu am luptat niciun milimetru. Nu i-am cerut nicio explicație.

Eu am făcut vreo cinci ani de terapie ca să trec peste asta și să mă pot bucura de viață, de fapt asta voiam. Mă secase de toate resursele… dacă nu pleca în felul ăsta, dacă nu era atât de șocant, eu nu aș fi făcut toate lucrurile pe care le-am făcut după aceea. În felul ăsta eu îi mulțumesc că a fost în halul în care a fost. Nu pot decât să-i mulțumesc. Pentru că dacă rămânea, el ar fi fost veșnic nemulțumit din cauza mea”, a susținut Neti Sandu într-un interviu acordat chiar colegei sale, Andreea Esca.

ADVERTISEMENT