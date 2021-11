Neti Sandu, hărțuită pe stradă: „M-a luat de păr. Nu mai ai cum să-i convingi”. Vedeta Pro TV a ajuns la terapie. Video

Neti Sandu a povestit ce a determinat-o să-și schimbe meseria când avea 38 de ani, dar și ce urmări a avut această decizie. Vedeta a fost nevoită să apeleze la ajutorul unui psiholog din cauza presiunii care se adunase pe umerii săi.

Cea mai cunoscută realizatoare a rubricii Horoscop a împlinit 63 de ani. Neti Sandu a fost sărbătorită, vineri, în emisiunea „La Măruță”, de la Pro Tv, unde a făcut noi dezvăluiri din viața ei. De asemenea, vedeta ProTv a dezmințit unul dintre cele mai mari mituri create în jurul imaginii sale. Poartă sau nu perucă?

De ce a avut Neti Sandu nevoie de terapie?

Neti Sandu nu se ferește să recunoască faptul că a fost nevoită să apeleze la ajutorul specializat al unui terapeut. Puțină lume știe că, înainte de prezenta rubrica Horoscop, ea a fost bibliotecară. în întreaga țara, prezentatoarei i-a fost greu să gestioneze situația de una singură.

Programul încărcat și faptul că nu-și mai putea desfășura activitățile de zi cu zi așa cum obișnuia au făcut-o pe să ajungă într-un punct critic. Pentru a-și pune ordine în gânduri și a putea s-o ia de la capăt, ea a urmat mai multe ședințe de terapie.

„M-am dus pentru că deja se acumulaseră prea multe. Eu aveam nevoie de un tonus, ca să vin în continuare. Erau multe lucruri care mă deranjau și atunci a trebuit să mă duc, să mai scap din ele sau să le așez pe unde trebuie. Asta a fost mișcarea.

Mă duceam peste tot și toată e lumea prieten cu tine și te abordează. E foarte greu să ai un scut atât de puternic de apărare. Și îi spuneam (n.r terapeutului) că asta mă deranjează, că mă abordează prea familiar.” a mărturisit Neti Sandu.

Poartă Neti Sandu perucă?

De-a lungul anilor, coafura i-a rămas neschimbată și, astfel, a apărut mitul conform căruia Neti Sandu poartă, de fapt, perucă. Acest lucru a pus-o de multe ori în situații dificile. Nici măcar vecina ei, alături de care locuiește de mai bine de 37 de ani, nu era convinsă că părul prezentatoarei este natural.

„S-a oprit într-o zi o vecină și mă întreabă ‘Doamna Neti, vă rog eu, nu vă supărați pe mine. Doamnă, e părul dumneavoastră?’. Și zic ‘Doamnă, mă știți de o mie de ani. Stau aici din ’84. Nu ați fi remarcat că nu e părul meu?’. Ea nici nu se mai uita, voia doar să verifice mitul.”, a povestit cunoscuta prezentatoare.

Oamenii nu s-au oprit doar la a pune întrebări. Ei au mers până într-acolo încât au tras-o de păr, pe stradă, pentru a verifica dacă îi cade peruca. Neti Sandu a apelat la toate metodele cunoscute pentru a-i convinge pe cei de acasă că părul său este natural.

„M-a luat așa de păr să vadă dacă se smulge peruca, la coadă la prăjituri. A mai fost o filmare, unde un băiat în loc să dea mâna cu mine, m-a luat așa…să vadă dacă e părul meu.”, a spus realizatoarea rubricii Horoscop.

Ea a publicat mai multe videoclipuri, din timpul procedurilor de înfrumusețare, în care îi putea fi observat cu ușurință părul. Cu toate acestea nu a avut succes. Astrologul a povestit o întâmplare la care colega sa de platou, Lavinia Petrea, a fost martoră.

„Lavinia era la coafor și comentau coafeza și cu o clientă. Și spuneau ‘Știu sigur, că am văzut-o cu ochii mei, pe Neti Sandu, că are perucă’. Și Lavinia a lăsat-o, a lăsat-o, până când îi zice: ‘Doamnă, dar ea e colega mea și în fiecare zi ne spălăm pe cap acolo, ne coafăm, nu are perucă’. Deci nu se poate, nu mai ai cum să-i convingi”, și-a amintit Neti Sandu.