„Nețoiu a scos pistolul la el!”. Dumitru Dragomir, dezvăluiri explozive despre relația cu George Copos: „Mă pupa, apoi le cerea tuturor să mă schimbe!”

Dumitru Dragomir, dezvăluiri incredibile despre George Copos: „A vrut să mă schimbe de cel puțin 5 ori”

Dumitru Dragomir a rămas în relații bune cu George Copos, însă relația lor a fost întotdeauna cu năbădăi: „M-am întâlnit o dată cu el. Se menține bine, slăbuț așa… E un business man de cea mai înaltă clasă. Am fost prieteni de fațadă, iar în spate voia de fiecare dată să mă schimbe.

Pfoai de mine! Cred că a vrut să mă schimbe de cel puțin 5 ori. El și Gigi Becali. Eu m-am supărat degeaba pe Porumboiu. El mi-a tras-o o singură dată. Dar ăștia? Mamă!

Ăla m-a schimbat din pușcărie cu Ponta, iar Copos venea, mă pupa, vorbea numai la superlativ de mine peste tot și propunea oriunde schimbarea lui Dragomir. Asta fără să le fac vreun rău Rapidului sau Stelei vreodată în decursul vieții mele”, a mai dezvăluit fostul președinte al LPF.

Dumitru Dragomir, dezvăluiri despre momentul în care Gigi Nețoiu a scos pistolul la George Copos: „N-a mai venit niciodată”

: „Cu Gigi, cu Giovanni, jucam noaptea poker până la 1-2 noaptea și dimineața manifestație să mă dea afară. Eu am fost cu Becali prieten în permanență. Gigi voia să mă schimbe.

Și nu s-a schimbat nimic de când m-au înlocuit, numai că ei nu puteau să se joace cu mine. Așa cum Gigi nu se joacă cu Burleanu. Nici nu-l bagă în seamă Burleanu! Eu i-am spus: lui Burleanu nu aveți ce să îi faceți! E stat în stat. E federație care nu e finanțată de stat”.

În ciuda relației aparent apropiate, patronul Rapidului a avut mereu un dinte împotriva lui Dragomir: „Cu Copos am fost la mare, am băut, am mâncat la restaurant, am fost cu familiile la hotel la Păunescu și am stat până pe la 1 noaptea… Asta sâmbătă. Ne-am pupat, am plecat. El mă umfla că sunt cel mai mare, cel mai tare. Și luni aveam Adunare Generală. A propus să fiu dat afară: Obligatoriu trebuie să-l dăm afară pe Dragomir!”.

Copos l-a scos din sărite și pe Gigi Nețoiu, care însă l-a pus la punct imediat: „Eu sunt amic cu el și acum. Eu îl apreciez pe Copos să știi. Și el mă apreciază. Să vezi când ne vedem, ne pupăm. Pfoai de capul meu, erau niște faze cu ei… Păi de când a scos Nețoiu pistolul la el nu a mai venit la nicio Adunare Generală!

Nu aveam sediu și făceam unde a cumpărat Pescobar restaurantul de la mine, în spatele Telefoanelor, la Maxim acolo. După ce terminam conferințele dădeam câte o masă, un șpriț. Copos s-a legat de Nețoiu. Ăsta tot îi spunea… Mamă, când s-a luat Nețoiu după el… Fugea Copos de rupea scările. Avea pistolul la picior, într-un toc”.

„George Copos cerea lucruri imposibile”

Dumitru Dragomir a dat detalii despre colaboarea dificilă cu fostul patron al Rapidului: „Până să scoată pistolul, Copos zburase pe scări. Venea la mine în birou, se mai certa cu mine, dar n-a mai venit la nicio Adunare Generală. Cerea lucruri imposibile. El credea că se poate. Doamne, dar ce nu cerea?!

Eu îi spuneam în permanență: se încadrează în lege? Păi domne… Nu! Și ei mureau când le spuneam asta. Mai știu eu ce cerea el acum 30 de ani. Ceva pe lângă lege, peste toți. Ce e legal îi dai drumul, ce Dumnezeu. Toți cer pe lângă. Dar amândoi sunt oameni de afaceri tari”.