Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Nețoiu i-a răspuns lui Gigi Becali după ce a afirmat că nu are șanse la Primăria Capitalei: „O să mă caute!”

Gigi Nețoiu i-a dat replica lui Gigi Becali. Patronul FCSB a râs de șansele pe care le are la Primăria Capitalei fostul finanțator de la Craiova, Dinamo și Voluntari
Cristian Măciucă
21.08.2025 | 13:37
Netoiu ia raspuns lui Gigi Becali dupa ce a afirmat ca nu are sanse la Primaria Capitalei O sa ma caute
EXCLUSIV FANATIK
Nețoiu i-a răspuns lui Gigi Becali după ce a afirmat că nu are șanse la Primăria Capitalei: „O să mă caute!” FOTO: Fanatik

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Gigi Nețoiu (66 de ani) va candida la Primăria Capitalei. Gigi Becali nu crede în șansele pe care le are fostul finanțator de la Universitatea Craiova, Dinamo și FC Voluntari. Ba, mai mult, patronul FCSB a făcut o criză de râs când a auzit că Nețoiu și-a depus canidatura.

ADVERTISEMENT

Gigi Nețoiu, replică pentru Gigi Becali: „Oamenii de afaceri pătrund greu”

„Ce e ușor? Și când mănânci e greu. Oamenii ar trebui să înceapă să vadă. Să aleagă un om care a făcut ceva. Și ce a făcut. De unde a venit? Cum a apărut? Ce a făcut în viața lui și ce trebuie să facă. Așa trebuie judecat.

Eu aș vrea ca oamenii de afaceri să intre mai mult în politică. Dar nu vezi că nu sunt lăsați? În casta asta politică, oamenii de afaceri pătrund greu”, a transmis Gigi Nețoiu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Știe Gigi ce pot eu?”

Patronul celor de la FCSB l-a avertizat pe Gigi Nețoiu, căruia i-a transmis că va fi „făcut praf” de televiziuni după ce a dezvăluit că va candida la Primăria Capitalei. Afaceristul îl îndeamnă însă pe Gigi Becali să aibă încredere în el.

(n.r. – Ce zici de Gigi, care a zis că nu ai șanse?) E părerea lui. Știe Gigi ce pot eu? Poate am un atuu. Eu cred că am mai multă experiență decât toți care vor fi. Din cei care s-au anunțat până acum. Domnul Drulă, domnul Brândușa și cine va mai fi. 

ADVERTISEMENT
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

Am o experiență în spate și din punct de vedere economic. O să mă caute (n.r. – Gigi Becali) după ce voi ieși primar”, a adăugat fostul finanțator de la U Craiova, Dinamo și FC Voluntari.

ADVERTISEMENT
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i...
Digisport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază

Nu mă bag, e prietenul meu. Nu pot să-i spun că are șanse, dar nu vreau să zic nimic împotriva lui. M-am mirat când am auzit că va candida. Poate nu are ce face, cheltuie niște bani, vreo 2-3 milioane, o să-l facă praf televiziunile, țăndări”– Gigi Becali

Gigi Netoiu, RASPUNS IN FORTA dupa declaratiile lui Gigi Becali despre CANDIDATURA la Primarie

„Cred că ne calificăm! Nu am nicio emoție”. Gigi Becali a vorbit de...
Fanatik
„Cred că ne calificăm! Nu am nicio emoție”. Gigi Becali a vorbit de bani înainte de Aberdeen – FCSB
Conducerea lui CFR Cluj face scandal după refuzul LPF de a amâna meciul...
Fanatik
Conducerea lui CFR Cluj face scandal după refuzul LPF de a amâna meciul cu Oțelul: “Să joci în Europa nu este o cauză specială!”
Fanatik SuperLiga joi, 21 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu Gigi...
Fanatik
Fanatik SuperLiga joi, 21 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu Gigi Nețoiu, cunoscutul om de fotbal și candidat la Primăria Capitalei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Bomba! Portarul care a demascat un blat în direct: 'Bătaie de joc. L-am...
iamsport.ro
Bomba! Portarul care a demascat un blat în direct: 'Bătaie de joc. L-am făcut pe antrenor gunoi al societății'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!