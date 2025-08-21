Nețoiu i-a răspuns lui Gigi Becali după ce a afirmat că nu are șanse la Primăria Capitalei: „O să mă caute!”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Gigi Becali nu crede în șansele pe care le are fostul finanțator de la Universitatea Craiova, Dinamo și FC Voluntari. Ba, mai mult, patronul FCSB a făcut .

Gigi Nețoiu, replică pentru Gigi Becali: „Oamenii de afaceri pătrund greu”

„Ce e ușor? Și când mănânci e greu. Oamenii ar trebui să înceapă să vadă. Să aleagă un om care a făcut ceva. Și ce a făcut. De unde a venit? Cum a apărut? Ce a făcut în viața lui și ce trebuie să facă. Așa trebuie judecat.

Eu aș vrea ca oamenii de afaceri să intre mai mult în politică. Dar nu vezi că nu sunt lăsați? În casta asta politică, oamenii de afaceri pătrund greu”, a transmis Gigi Nețoiu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Știe Gigi ce pot eu?”

Patronul celor de la FCSB l-a avertizat pe Gigi Nețoiu, căruia i-a transmis că va fi „făcut praf” de televiziuni după ce a dezvăluit că va candida la Primăria Capitalei. Afaceristul îl îndeamnă însă pe Gigi Becali să aibă încredere în el.

„(n.r. – Ce zici de Gigi, care a zis că nu ai șanse?) E părerea lui. Știe Gigi ce pot eu? Poate am un atuu. Eu cred că am mai multă experiență decât toți care vor fi. Din cei care s-au anunțat până acum. Domnul Drulă, domnul Brândușa și cine va mai fi.

Am o experiență în spate și din punct de vedere economic. O să mă caute (n.r. – Gigi Becali) după ce voi ieși primar”, a adăugat fostul finanțator de la U Craiova, Dinamo și FC Voluntari.

Nu mă bag, e prietenul meu. Nu pot să-i spun că are șanse, dar nu vreau să zic nimic împotriva lui. M-am mirat când am auzit că va candida. Poate nu are ce face, cheltuie niște bani, vreo 2-3 milioane, o să-l facă praf televiziunile, țăndări”– Gigi Becali