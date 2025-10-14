Netransferabil! Fotbalistul care tocmai a semnat și are o clauză de 500 de milioane de euro

Fotbalul din zilele noastre conține tot mai multe sume imense, de la transferuri, la salarii și chiar la clauze de reziliere. Cine este jucătorul care tocmai a semnat un nou contract iar clauza sa de reziliere a ajuns la 500 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Barcelona l-a securizat. Cine este fotbalistul care a semnat un nou contract

Hansi Flick are la Barcelona un lot valoros, alcătuit din mulți jucători talentați. Pentru ca proiectul să continue și rezultatele să vină și în următorii ani, catalanii au luat decizia să îi prelungească contractul lui Frenkie de Jong.

Mijlocașul olandez ajuns între timp la 28 de ani își va pune semnătura pe noua înțelegere în zilele ce urmează, notează . Noul contract dintre fotbalistul batav și Barcelona va intra în vigoare odată cu începerea sezonului 2026-27 și va ține până la data de 30 iunie 2029.

ADVERTISEMENT

În noul său contract, clauza de reziliere va fi stabilită la 500 de milioane de euro, față de 400 de milioane de euro, cea pe care o are în prezent. Frenkie împlinește 29 de ani pe 12 mai, anul viitor, ceea ce înseamnă că va evolua pentru echipa din La Liga până la vârsta de 32 de ani.

Cel mai recent meci al lui Frenkie de Jong a fost Olanda – Finlanda, din El a fost integralist în succesul cu 4-0 al naționalei sale pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

Cine este Frenkie de Jong

Frenkie de Jong este un produs al olandezilor de la Willem II. În vara anului 2016, el a făcut pasul la echipa mare a celor de la Ajax, acolo unde s-a și făcut cunoscut în fotbalul internațional. Prestațiile sale pentru „lăncieri” i-au adus în vara anului 2019 mutarea la Barcelona, clubul unde evoluează și în prezent.

ADVERTISEMENT

Alături de naționala Olandei, Frenkie de Jong are două participări la turneele finale. El a jucat atât la Euro 2020, Campionatul Mondial din 2022, cât și la Euro 2024, cea mai bună performanță fiind atingerea semifinalelor la turneul de anul trecut din Germania, când batavii erau eliminați de Anglia (scor 1-2).

Top clauze de reziliere în fotbal

Clauzele de reziliere au înregistrat o creștere uriașă în ultimii ani. Dacă unele cluburi stabilesc sume mari pentru a fi sigure că nu își pierd cei mai valoroși jucători, altele fac asta din adins, știind că cineva, la un moment dat, va plăti pentru transferul direct.

ADVERTISEMENT

În top 10 al celor mai mari clauze de reziliere din fotbal se află doar fotbaliști care au în dreptul ei suma de 1 miliard de euro: Pedri, Gavi, Yamal, Ansu Fati, Ferran Torres sau Jules Kounde (toți de la Barcelona), dar și rivalii Vinicius, Bellingham, Rodrygo sau Camavinga (toți de la Real Madrid).

Alți fotbaliști cu clauze mari de reziliere, sub 1 miliard de euro, sunt: Federico Valverde (750 de milioane) Erling Haaland (aprox. 200 de milioane), Rodri ( 160 de milioane), Nico Williams (150 de milioane) sau Ousmane Dembele, (50 de milioane de euro).