Neuer, umilit în PSG – Bayern 5-4! Un copil de mingi l-a enervat pe portarul german: „Și-a bătut joc de el”. Video

Marți seară, iubitorii sportului rege au avut parte de un adevărat spectacol fotbalistic în PSG – Bayern München 5-4. Mulți experți spun că a fost unul dintre cele mai tari meciuri din istoria modernă a fotbalului. Nu toți jucătorii de pe teren au avut însă o seară plăcută. Manuel Neuer a fost umilit de un copil de mingi.

a făcut un meci destul de slab pe Parc des Princes, iar pe finalul jocului a fost victima unui copil de mingi care i-a testat ușor nervii goalkeeperului cu un campionat mondial în palmares. Totul s-a întâmplat în repriza a doua, când PSG conducea și încerca să protejeze diferența de pe tabelă.

Manuel Neuer a mers în spatele porții pentru a cere un balon de la un copil de mingi, însă puștiul, deși a înțeles clar ce îi cere jucătorul de la Bayern München, s-a făcut că nu aude pentru a trage ușor de timp. Portarul a plecat și a cerut o minge din altă zonă a terenului. ”Și-a bătut joc de el”, a scris un suporter pe social media.

Il a de la chance c'est neuer le gentil wallah si c'est rudiger il t'en met une pas deux a ce fils de chien — Musika788 (@muka78869427)

Seară neagră pentru Manuel Neuer. Zero barat pentru portarul lui Bayern

a fost criticat pe rețelele de socializare pentru evoluția sa din meciul cu PSG. Veteranul din poarta bavarezilor a încasat 5 goluri pe Parc des Princes și nu a reușit să pareze nici măcar un șut expediat de superstarurile grupării din Hexagon.

Manuel Neuer speră însă să se revanșeze în returul de pe Allianz Arena. Ajuns la 40 de ani, portarul german poate câștiga al treilea trofeu UEFA Champions League din carieră. Neuer joacă din 2011 pentru bavarezi și are în palmares 13 titluri în Germania, cupe, supercupe, două Supercupe ale Europei și două Mondiale ale Cluburilor.