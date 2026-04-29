Sport

Neuer, umilit în PSG – Bayern 5-4! Un copil de mingi l-a enervat pe portarul german: „Și-a bătut joc de el”. Video

Manuel Neuer a avut o seară de coșmar în PSG – Bayern 5-4. Portarul german nu a apărat nimic. Un copil de mingi l-a scos din minți în repriza a doua.
Alex Bodnariu
29.04.2026 | 13:00
Un copil de mingi l-a enervat pe Manuel Neuer în PSG - Bayern 5-4. Ce s-a întâmplat în repriza a doua de pe Parc des Princes
ADVERTISEMENT

Marți seară, iubitorii sportului rege au avut parte de un adevărat spectacol fotbalistic în PSG – Bayern München 5-4. Mulți experți spun că a fost unul dintre cele mai tari meciuri din istoria modernă a fotbalului. Nu toți jucătorii de pe teren au avut însă o seară plăcută. Manuel Neuer a fost umilit de un copil de mingi.

Veteranul din poarta celor de la Bayern München a făcut un meci destul de slab pe Parc des Princes, iar pe finalul jocului a fost victima unui copil de mingi care i-a testat ușor nervii goalkeeperului cu un campionat mondial în palmares. Totul s-a întâmplat în repriza a doua, când PSG conducea și încerca să protejeze diferența de pe tabelă.

ADVERTISEMENT

Manuel Neuer a mers în spatele porții pentru a cere un balon de la un copil de mingi, însă puștiul, deși a înțeles clar ce îi cere jucătorul de la Bayern München, s-a făcut că nu aude pentru a trage ușor de timp. Portarul a plecat și a cerut o minge din altă zonă a terenului. ”Și-a bătut joc de el”, a scris un suporter pe social media.

Seară neagră pentru Manuel Neuer. Zero barat pentru portarul lui Bayern

Portarul celor de la Bayern München a fost criticat pe rețelele de socializare pentru evoluția sa din meciul cu PSG. Veteranul din poarta bavarezilor a încasat 5 goluri pe Parc des Princes și nu a reușit să pareze nici măcar un șut expediat de superstarurile grupării din Hexagon.

ADVERTISEMENT
Manuel Neuer speră însă să se revanșeze în returul de pe Allianz Arena. Ajuns la 40 de ani, portarul german poate câștiga al treilea trofeu UEFA Champions League din carieră. Neuer joacă din 2011 pentru bavarezi și are în palmares 13 titluri în Germania, cupe, supercupe, două Supercupe ale Europei și două Mondiale ale Cluburilor.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Un club din SuperLiga ar urma să fuzioneze cu altă echipă, iar mai...
iamsport.ro
Un club din SuperLiga ar urma să fuzioneze cu altă echipă, iar mai mulți membri ai Generației de Aur ar fi așteptați să semneze: 'Ăsta e următorul pas'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!