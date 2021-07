„Neutrii” din PNL încep să-l critice pe Florin Cîțu. Premierului i se reproșează lipsa de respect față de primari și investițiile reduse

Numele viitorului președinte al PNL ar putea fi decis de liderii județeni neutri până acum, lideri care par a constitui o a treia tabără în interiorul partidului, existând informații potrivit cărora aceste filiale ar putea susține un candidat propriu la congres, fiind vehiculate numele lui Ilie Bolojan și Dan Motreanu.

Până acum, această a treia tabără s-a ținut deoparte de polemicile virulente care au însoit campania internă din partid, însă în ultimele zile doi lideri importanți ai partidului, președintele CJ Bihor Ilie Bolojan și europarlamentarul Mircea Hava, au început să critice prestația lui Florin Cîțu ca prim-ministru.

Deocamdată încă nu este clar dacă „neutrii” din partid încep să încline către tabăra actualului președinte, Ludovic Orban, sau încearcă să-și întărească poziția de negociere cu tabăra Cîțu care, mai ales după alegerile de la filiala din București, pare că are un avantaj, care ar dispărea dacă filiale ca Alba sau Bihor se vor decide pentru Orban.

Mircea Hava, ofensat de afirmațiile lui Cîțu despre primari

Liderul PNL Alba, Mircea Hava, a răbufnit ieri împotriva lui Florin Cîțu după ce acesta ar fi afirmat că primarii partidului reprezintă primarii „doar un vehicul prin care noi dezvoltăm comunitățile”. Deși afirmația primului-ministru nu a provocat vâlvă în presă, Hava i-a dedicat o ripostă amplă, printr-o postare pe .

„Sigur că, pentru cei care s-au priceput și se pricep la politică și administrație de pe margine, pentru cei care stau în tribune, analizează și comentează de la înălțimea unor fotolii lipsite de responsabilitatea votului direct, primarii sunt niște simple vehicule. Vehicule electorale, locomotive, oameni care adună voturi (…) În interiorul unui partid lucrurile stau însă altfel. Primarii sunt baza pe care liderii de la vârf și simpli membri, împreună, pot să construiască. Primarii sunt rezultatul votului direct, inima și măsura valorii unui partid. Primarii pot fi „vehicule” electorale atât timp cât ei sunt motorul unui partid și întregul partid se îngrijește de acest motor. Călătorii-candidați nu-i pot folosi după bunul plac, când și cum le convine, pentru a ajunge din punctul candidat în punctul ales”, a replicat Mircea Hava.

Acesta a afirmat că aprecierea șefului Guvernului este „nepotrivită” și fără acoperire logică, motiv pentru care Cîțu ar trebui să ofere explicații suplimentare. „Dacă premierul socotește că primarii sunt nimic mai mult decât niște vehicule, atunci însemnă că și această coaliție de guvernare nu e nimic mai mult decât o remorcă pusă în urma acestor vehicule. Iar asta pentru că, vrând ne vrând, primarii sunt cei care decontează, în mod direct, nereușitele guvernării (…) Sunt și eu curios, după ce am fost ales în 6 mandate primar, să știu ce fel de vehicul sunt ori am fost. Și mai sper că această scăpare e una ce poate fi pusă pe seama oboselii. Vreau să cred că premierul Cîțu are un respect mult mai mare pentru aleșii partidului și că nu-i consideră pe aceștia un simplu mijloc de transport în proiectul său de la vârful politicii”, a mai comentat Hava.

Organizația PNL, împărțită în două tabere

Nu este prima dată când fostul primar din Alba-Iulia lasă de înțeles că ar fi nemulțumit de primul-ministru. Într-o altă postare din 9 iulie, atrăgea atenția colegilor săi din Alba să nu transfere în organizație tensiunile de la vârful partidului.

„Fără unitate, PNL Alba se va îndoi după cum bate vântul de la București. Pierde și câștigă după ce face sau nu face guvernul. Dar dacă ne păstrăm onoarea în ogradă, vom câștiga indiferent de cine e premier. Iar premierii, ne place sau nu, vin și pleacă. Noi am luptat întotdeauna pentru noi și binele Albei, nu pentru ca cineva să se plimbe învelit în mantie și pe-un cal alb, în curte, la Palatul Victoria. Indiferent cine! Alba nu trebuie și nu poate fi sacrificată, ca organizație, pentru combinațiile și uneltirile unora care n-au avut niciodată decât dorința de a se cățăra pe cadavre. Oameni care-ți arată bomboana sau nuiaua, în funcție de ce-ți cer, pentru care te-ai ridicat de la masă dar ei și-au dorit locul din capul mesei. Singura întrebare pe care mi-o pun cu voce tare e asta: e momentul să se piardă tot, în PNL, din cazua celor care dezmembrează dar n-au ce pune la loc?”, scria Hava.

Mesajul său vine în contextul în care, potrivit publicației , organizația județeană este divizată între susținătorii lui Ludovic Orban și cei ai lui Florin Cîțu. Hava și-a exprimat sprijinul pentru Orban la începutul lunii trecute, însă apoi și-a nuanțat declarațiile. Se pare că europarlamentarul îl preferă în continuare pe Orban, însă alți liberali din Alba, în frunte cu Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean, l-ar agrea pe Cîțu. Deocamdată aceștia nu și-a exprimat public opinia, cu excepția deputatului Florin Roman, un critic înverșunat al actualului lider al PNL. Miza deciziei finale pe care o va lua organizația este cu atât mai mare cu cât Alba va trimite un număr mare de delegați la Congres, fiind depășită doar de Sibiu.

Oricum, Ludovic Orban s-a folosit de nemulțumirea lui Hava pentru a-și face imagine printre primarii partidului, în detrimentului premierului, a cărui afirmație a catalogat-o ca „total neinspirată”.

Ilie Bolojan: „Coaliția nu livrează cum ar trebui”

Liderul unei alte organizații foarte puternice l-a criticat recent și el pe Florin Cîțu. Este vorba de Ilie Bolojan, președintele CJ Bihor, care a afirmat, într-un interviu acordat duminică pentru că ritmul reformelor actualului guvern nu este suficient de susținut. Bolojan a avertizat că, până acum, niciun partid nu a reușit să guverneze mai mult de o legislatură, adică patru ani consecutiv, astfel că reformele ar trebui făcute rapid.

„Există o presiune a timpului când ești în guvernare, nu ai timp, trebuie să execuți repede, ori trebuie să recunoaștem că actuala coaliție nu a făcut asta. Nu se livrează cum ar trebui. România are nevoie de anumite corecții financiare, pentru că luând credite care sunt folosite pentru funcționarea statului și nu pentru investiții, acest lucru nu face decât să complice existența viitoarelor generații și deci reformele și corecțiile care trebuie făcute se fac, de regulă, la început de mandat.

Și pe asta, cred eu, trebuie să se concentreze coaliția de guvernare în această perioadă. Să dea drumul la investiții, să acceseze fonduri europene, să corecteze toate legile, hotărârile de guvern, ordonanțele care încurcă viața românilor, să debirocratizeze, să descentralizeze, să reducă cheltuielile statului în general. Dacă nu va face acest lucru și unii colegi își fac impresia că vor guverna fără să deranjeze, statistica ultimilor treizeci de ani arată ce se va întâmpla în 2024”, a avertizat Bolojan.

Cîțu dă vina pe „contextul politic”

În replică, premierul Cîțu a contestat afirmația că statul român ar împrumuta bani pentru simpla funcționare a instituțiilor sale. „Cred că avem cheltuielile cu personalul ca procent mai mici. Este prima dată după foarte mulți ani. Dacă asta nu e reformă, nu știu ce mai e reformă. Am început deja pentru companii să avem anumite reforme. În ceea ce privește împrumuturile, că am văzut un comentariu și pe împrumuturi, iarăși nu sunt de acord cu domnia sa, pentru că anul acesta este primul an, și nu știu de ce face acest comentariu, dar este primul an în care ne împrumutăm doar pentru investiții, deci respectăm regula de aur a fiscalității, iar creșterea economică din primul trimestru este bazată doar pe investiții. Deci, atunci am putea să punem acest comentariu doar într-un context politic, nu într-un context economic”, a declarat Cîțu.

„Contextul politic” la care se referă Cîțu este că avansul pe care pare că îl are în fața lui Orban poate fi anihilat dacă liderii unor filiale puternice, până acum neutre, trec în tabăra Orban. Este vorba de Mircea Hava (Alba), Ilie Bolojan (Bihor), Iulian Dumitrescu (Prahova), Gheorghe Falcă (Arad), Dan Motreanu (Giurgiu) și Bogdan Huțucă (Constanța). Criticile aduse de Bolojan și Hava lui Cîțu nu sunt neapărat un semn bun pentru Orban, întrucât grupul a luat în calcul lansarea unui candidat propriu care, pe lângă aceste organizații, ar putea crea o bază de susținere mai largă care, la Congres, să-i aducă funcția de președinte.

A treia cale pentru Congresul PNL

S-a vorbit despre candidatura europarlamentarului Dan Motreanu, un politician discret în aparițiile publice, dar destul de popular printre membrii partidului. Potrivit unor surse din partid citate de , Ilie Bolojan ar fi refuzat să candideze pentru postul de președinte al partidului întrucât ar avea dificultăți să gestioneze treburile curente ale PNL el aflându-se la Oradea. În schimb, Bolojan ar fi dispus să obțină postul de președinte executiv, ca secund al lui Dan Motreanu.

Gruparea ar fi nemulțumită atât de stilul autoritar în care Ludovic Orban a condus partidul, cât și de atitudinea recentă a premierului Florin Cîțu, pe care-l consideră ca fiind arogant. O a treia candidatură , dacă Motreanu ar da asigurări că atât Orban, cât și Cîțu își vor păstra după Congres funcțiile pe care le dețin în momentul de față.