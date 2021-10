Nevasta lui Dacian Cioloș a dat în judecată TAROM și Air France – KLM! Cum s-a terminat procesul declanșat de Valerie

Sprijin de nădejde pentru soțul ei, Dacian Cioloș, Valerie s-a reinventat în România, unde s-a stabilit definitiv în 1998. Acum un an, partenera de viață a politicianului a rememorat începuturile relației cu Dacian.

”După ce am ajuns prima dată în România, în 1996, m-am întors la școală să susțin lucrarea. Acolo era și el. Ne-am cunoscut la Montpellier. El venise la un master de economie cât timp fusesem eu în România”, a povestit Valerie pentru life.ro.

”Foarte amuzant este faptul că ne-am întâlnit după ce învățasem română, petrecusem jumătate de an aici și mă hotărîsem să revin în România. Norocul meu a fost să găsesc un român care voia să se întoarcă în țara lui, chiar dacă avea o bursă și multe propuneri de job-uri”, a afirmat soția lui Dacian Cioloș.

Valerie Cioloș: ”Surpriză la aeroportul din București”

Chestionată despre calitățile lui Dacian Cioloș, Valerie Villemin a recunoscut franc ce îi place cu adevărat la soțul ei: ”Tocmai că era un om foarte deschis, care nu judecă pe alții. Un om bun, foarte, foarte bun, exact cum îi place inimii mele”.

Acum trei luni, soția lui Dacian Cioloș a povestit o întâmplare pe care a trăit-o la revenirea în România din Franța, pe aeroportul Henri Coandă. Și asta în contextul în care și Valerie, și Dacian fuseseră infectați cu Covid-19 în luna martie a acestui an.

”Surpriză la aeroportul din București. Vin din Franța, unde am plecat o săptămână să-mi vad parinții. Nu fusesem de 10 luni. Am tot cântărit înainte de a pleca. M-am informat (mi-a luat o jumătate de zi…): să nu fac rău nimănui, să pot respecta regulile, să îmi pot ține cursul MBSR în sală la întoarcere”, și-a început mesajul Valerie.

”Când am plecat, Franța era pe lista “galbenă”. A trecut în “roșu”- așa, de la o zi la alta. Ghinion! La întoarcere am aflat că sunt obligată să intru în carantină. Ok. Dar am făcut Covid acum mai puțin de 3 luni deci în mod normal sunt imunizată. Nu contează. Tot în carantină trebuie să stau”, a continuat Valerie Cioloș.

Nevasta lui Cioloș: ”Dacă eram vaccinată, nu eram pusă în carantină!”

”Dacă eram vaccinată, nu eram pusă în carantină cu toate că tot de anticorpi și imunizare vorbim și la cei vaccinați și la cei care au făcut boala. Oups!!! Stai! Asta oare nu este discriminare? Care e diferența între o imunizare naturală facută cu boala și o imunizare indusă? Întreb. Pe bune”, și-a încheiat postarea soția lui Dacian Cioloș.

Potrivit informațiilor FANATIK, deranjată probabil de modul în care se comportaseră cu ea cei de la liniile aeriene române și franceze, soția lui Dacian Cioloș acționase în judecată companiile TAROM și Air France – KLM încă de anul trecut, solicitând daune.

Valerie Cioloș: ”Totul s-a întâmplat din inițiativa mea!”

În mai 2021, însă, cauza s-a suspendat, după ce părțile s-ar fi înțeles, iar Valerie Cioloș a formulat ”renunțarea la judecata cererii de chemare în judecată”.

”Tip solutie: Ia act de renunţare la judecată.

Solutia pe scurt: Ia act de renunţarea la judecata cererii de chemare în judecată, formulată de către reclamanta Valerie Villemin, în contradictoriu cu pârâtele Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA şi Air France. Cu drept de recurs, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Cererea se va depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată astăzi, 24.05.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, așa suna hotărârea instanței.

Chestionată de FANATIK pe marginea procesului deschis companiilor aeriene, Valerie Cioloș a declarat următoarele: ”Așa este, ne-am împăcat, totul s-a întâmplat din inițiativa mea, eu am renunțat la plângere”.