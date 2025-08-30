Nevasta lui Stelian Ogică o arbitrează pe Dinamo. Cum a ajuns tânăra să aibă această meserie

Nevasta lui Stelian Ogică este la centru în meciul echipei Dinamo 2. Alexandra Ecaterina Ogică, una dintre cele mai tinere arbitre din lotul național, conduce partida programată pe stadionul din București.

SC Dinamo 1948 SA 2 întâlnește formația CS Axiopolis Cernavodă într-un meci ce se anunță interesant. Partida face parte din etapa a Ligii 3, seria 3, și promite spectacol pentru fanii ambelor echipe. Echipa secundă a clubului Dinamo este condusă de Răzvan Patriche, care a preluat funcția de antrenor principal în august 2025.

Meciul este arbitrat la centru de Alexandra Ecaterina Ogică, o tânără arbitru aflată în plină ascensiune și considerată unul dintre talentele promițătoare ale arbitrajului românesc. Ea va fi asistată la margine de Victor Făinaru și Raluca Ene, ambii din Giurgiu, în timp ce Alexandru Stoica, tot din Giurgiu, va ocupa rolul de arbitru de rezervă. Observatorul de arbitri delegat pentru această partidă este Claudiu Florea din Pitești, iar delegat de joc a fost desemnată Camelia Nicolae din București.

Cine este tânăra arbitră promițătoare care va conduce duelul de pe Romprim

Duelul de pe Romprim va atrage atenția , ci și prin faptul că arbitrajul central este încredințat unui nume nou și promițător, Alexandra Ecaterina Ogică, considerată un reper al noii generații de oficiali ai fotbalului românesc.

Surse apropiate din lumea arbitrajului susțin că tânăra are toate șansele să devină, într-un timp foarte scurt, cea mai importantă arbitră din România. Mai mult, există șanse reale ca, încă de anul viitor, să fie inclusă pe lista arbitrilor FIFA, ceea ce ar reprezenta o confirmare oficială a ascensiunii sale spectaculoase.

Alexandra Ecaterina Ogică: de la handbal la arbitraj

Alexandra Ecaterina Ogică, originară din județul Giurgiu, a practicat handbal de performanță până la o accidentare gravă, care i-a încheiat cariera sportivă. La doar 22 de ani, după retragere, s-a orientat spre arbitraj, devenind un nume promițător în această nouă sferă. Acest parcurs a fost remarcat și apreciat în 2023, când a fost desemnată cea mai bună femeie-arbitru de fotbal din România.

De atunci, Ogică și-a consolidat poziția în fotbalul juvenil și competițiile județene. A arbitrat meciuri din Liga Elitelor U15 și U19, Cupa Națională U17 și U19, și chiar partide din Liga 3.

Cum și-a consolidat Alexandra Ecaterina Ogică poziția în arbitrajul românesc

Conform datelor oficiale publicate de a arbitrat în ultima perioadă mai multe partide importante din competițiile de juniori și tineret. Printre meciurile conduse de ea, în calitate de arbitru central, se remarcă duelul dintre CS Dinamo București și LPS Iolanda Balaș Soter Buzău, disputat pe 13 aprilie 2024, în cadrul Ligii Elitelor U15 Play-Out.

Ulterior, la începutul sezonului competițional 2024–2025, Ogică a fost delegată la mai multe confruntări din Campionatul Național U19, cum ar fi partida dintre ACS AXI Arena și Fotbal Club SFR (15 septembrie 2024), dar și întâlnirea dintre ACS LPS HD Clinceni și AFC 1919 Dacia Unirea Brăila, jucată pe 6 octombrie 2024.

De asemenea, ea a fost la centru și în competițiile de cupă. A condus meciul dintre ACS NFC Arena Academy și FC Academia MCR, contând pentru Cupa Națională U17, pe 9 octombrie 2024.