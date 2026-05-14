Neverosimil! Fosta adversară a FCSB a oferit scorul sezonului în Europa! S-a marcat de 11 ori!

Fosta adversară a FCSB din Europa League a produs unul dintre cele mai spectaculoase rezultate ale sezonului. S-au marcat șase goluri doar în repriza a doua!
Alex Bodnariu
14.05.2026 | 20:47
Campioana Elveției, spulberată de fosta adversară a FCSB! Foto: SportPictures
Scorul săptămânii vine din Elveția. Young Boys Berna, fosta adversară a celor de la FCSB în Europa League, s-a impus cu 8-3 în deplasare în fața liderului campionatului, FC Thun. La pauză, formația din capitala țării cantoanelor avea un singur gol avans.

Scor șocant! YB Berna a marcat de opt ori în fața campioanei Elveției

Young Boys Berna a început în forță duelul cu FC Thun. Essende a deschis scorul după doar câteva secunde, însă gazdele au vrut să le strice sărbătoarea celor din Berna și până în minutul 13 au întors scorul. Totuși, până la pauză, fosta adversară a FCSB-ului a reușit să revină în avantaj și a intrat la vestiare cu 3-2.

În minutul 45, meciul s-a rupt. Fundașul celor de la FC Thun, Bürki, a fost trimis la vestiare. Young Boys și-a mărit avantajul în startul părții secunde prin Essende, care a marcat al treilea său gol al serii, iar până în minutul 77 scorul a ajuns la 7-2 în favoarea echipei din Berna.

Young Boys Berna a avut parte de un sezon de coșmar în Elveția

FC Thun a mai văzut un cartonaș roșu în minutul 77 și a rămas în nouă jucători, însă surprinzător a reușit să mai trimită balonul în plasa porții prin Bertone. Ultimul gol al serii a fost marcat de Fassnacht, care a dus scorul la 8-3.

Young Boys Berna, fosta adversară a celor de la FCSB din Europa League, este abia pe locul 6 în play-off. Titlul de campioană a fost câștigat deja de FC Thun, care a intrat mult prea relaxată în duelul din penultima etapă.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
