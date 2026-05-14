Neverosimil! Fosta adversară a FCSB a oferit scorul sezonului în Europa! S-a marcat de 11 ori!

Scorul săptămânii vine din Elveția. Young Boys Berna, fosta adversară a celor de la FCSB în Europa League, s-a impus cu 8-3 în deplasare în fața liderului campionatului, FC Thun. La pauză, formația din capitala țării cantoanelor avea un singur gol avans.

Scor șocant! YB Berna a marcat de opt ori în fața campioanei Elveției

Young Boys Berna a început în forță duelul cu FC Thun. Essende a deschis scorul după doar câteva secunde, însă gazdele au vrut să le strice sărbătoarea celor din Berna și până în minutul 13 au întors scorul. Totuși, până la pauză, fosta adversară a FCSB-ului a reușit să revină în avantaj și a intrat la vestiare cu 3-2.

În minutul 45, meciul s-a rupt. Fundașul celor de la FC Thun, Bürki, a fost trimis la vestiare. Young Boys și-a mărit avantajul în startul părții secunde prin Essende, care a marcat al treilea său gol al serii, iar până în minutul 77 scorul a ajuns la 7-2 în favoarea

Young Boys Berna a avut parte de un sezon de coșmar în Elveția

FC Thun a mai văzut un cartonaș roșu în minutul 77 și a rămas în nouă jucători, însă surprinzător a reușit să mai trimită balonul în plasa porții prin Bertone. Ultimul gol al serii a fost marcat de Fassnacht, care a dus scorul la 8-3.

este abia pe locul 6 în play-off. Titlul de campioană a fost câștigat deja de FC Thun, care a intrat mult prea relaxată în duelul din penultima etapă.