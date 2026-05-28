Neverosimil! Ratează meciul sezonului Dinamo – FCSB pentru că are nunta fix în ziua partidei: „Nu putem face nimic”

Dinamo și FCSB se întâlnesc vineri, 29 mai, în meciul sezonului. Câștigătoarea barajului va obține dreptul de a evolua în preliminariile Conference League din sezonul viitor. Zeljko Kopic a anunțat la conferința de presă premergătoare partidei că nu poate conta pe unul dintre jucătorii săi din cauza nunții sale programate în weekend.

Dinamo merge la luptă contra rivalei FCSB fără unul dintre jucătorii importanți din atacul echipei. Cei doi vor avea nunta oficială chiar vineri, 29 mai, iar fotbalistul nu își va putea ajuta colegii la .

Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul Zeljko Kopic, la conferința de presă. „Alex Pop nu poate face nimic, a organizat evenimentul cu mult timp înainte. Îi urăm toate cele bune, noi avem un meci important. Nu putem face nimic, mergem la luptă fără Alex”, a spus tehnicianul croat.

Joacă Karamoko și Pușcaș cu FCSB? Ce a spus Zeljko Kopic despre cei doi atacanți

În lotul lui Dinamo mai sunt jucători care fac parte din angrenajul ofensiv. Zeljko Kopic a vorbit despre situația lui Karamoko, dar și despre cea a lui Pușcaș, precizând că decizia finală în legătură cu cei doi va fi luată înaintea meciului. „E cel mai important meci al sezonului. Merităm să jucăm acest baraj după tot ce am făcut în acest sezon. Vom da totul pentru a ne califica în Europa. E normal să fie cel mai important meci.

Trebuie să fie ceva normal pentru acest club. De asta muncim, sunt aici de doi ani și jumătate și am ajuns să jucăm meciuri cu astfel de miză. Sper să jucăm meciuri cu miză și mai mare în viitor. Karamoko și Pușcaș se antrenează cu noi, vom lua o decizie până la meci. Doar jucătorii care sunt la pregătiți la maxim să lupte și să joace vor fi pe teren”, a mai spus antrenorul, printre altele, la conferința de presă.

Situație similară și în barajul dintre FC Voluntari și Hermannstadt. Jucătorul lipsește din cauza nunții

, Hermannstadt va juca returul barajului de menținere/promovare în SuperLiga în deplasare cu FC Voluntari. Dorinel Munteanu dezvăluia după meci că nu va putea conta pe fundașul Tiberiu Căpușă, care face nunta la rândul său. „Nu va fi ușor, dar o să facem totul să o scoatem la capăt. De luptat, luptăm de la capăt, dar mă îngrijorează greșelile individuale. Problema e că nu am jucători să-i schimb. O să lipsească și Căpușă, pentru că și-a programat nunta pe data 30 sau pe 31”, a spus Dorinel Munteanu.