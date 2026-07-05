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Ireal! Donald Trump, laude pentru FIFA după ce fotbalistul american a scăpat de suspendare pentru SUA – Belgia! Update

Suspendat în victoria obținută de SUA în fața Bosniei, Folarin Balogun a scăpat de cartonașul roșu și poate evolua acum contra Belgiei în optimile CM 2026. Donald Trump, mesaj special pentru FIFA.
Mihai Dragomir
05.07.2026 | 21:13
Ireal Donald Trump laude pentru FIFA dupa ce fotbalistul american a scapat de suspendare pentru SUA Belgia Update
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Donald Trump, mulțumiri publice către FIFA după ce a rezolvat cazul atacantului american Folarin Balogun. Foto: Colaj FANATIK.
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SUA s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, însă l-au pierdut pe Folarin Balogun. Atacantul fusese eliminat inițial în victoria cu 2-0 în fața Bosniei, și se presupunea că va rata duelul cu Belgia. Totul s-a schimbat, vârful având 25 de ani devenind eligibil pentru acest meci. Cum a reacționat Donald Trump.

UPDATE: Reacția lui Donald Trump după ce fotbalistul american a scăpat de suspendare

Vestea că Folarin Balogun are drept de joc în SUA – Belgia, din optimile CM 2026 a ajuns imediat la Donald Trump. Președintele Statelor Unite ale Americii a postat un mesaj public de mulțumire către FIFA. „Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect și a inversat o mare nedreptate”, a scris liderul SUA pe X.

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Folarin Balogun are drept de joc în SUA – Belgia, din optimile CM 2026

Caz revoltător la CM 2026. Folarin Balogun, cel care în minutul 61 al partidei SUA – Bosnia Herțegovina 2-0 l-a călcat neintenționat pe Tarik Muharemovic încercând să câștige mingea, iar după analiza VAR a primit direct cartonașul roșu, va juca din nou. Nytimes notează însă că suspendarea sa a fost ridicată și va fi apt pentru confruntarea din optimi cu Belgia, programată marți, 7 iulie, de la 03:00.

Cum se poate una ca asta? Ei bine, Articolul 27 din codul disciplinar al FIFA prevede că „organul judiciar poate decide să suspende total sau parțial implementarea unei măsuri disciplinare. Dacă persoana care beneficiază de o sancțiune suspendată săvârșește o altă abatere de natură și gravitate similară în perioada de probă, suspendarea se revocă de către organul judiciar, iar sancțiunea se aplică fără a aduce atingere oricărei sancțiuni suplimentare aplicate pentru noua abatere”. 

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Balogun este golgheterul SUA la acest turneu final. El a fost titular în toate meciurile pentru gazde, cu excepția unuia, marcând de două ori în meciul de deschidere împotriva Paraguayului. Atacantul a fost menajat în confruntarea împotriva Turciei din ultimul act al grupelor, înainte de a reveni pentru a marca împotriva Bosniei în meciul cu cântec.

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Cristiano Ronaldo a trecut printr-un caz asemănător

Cristiano Ronaldo a evitat o suspendare pentru actuala Cupă Mondială în circumstanțe similare. FIFA i-a aplicat căpitanului Portugaliei o suspendare de trei meciuri, ca urmare a loviturii aplicată cu cotul în spatele lui O’Shea în meciul Portugalia – Irlanda 0-2. Doar că ultimele două meciuri nu au mai fost luate în considerare în cadrul pedepsei, pentru „o perioadă de probă de un an”.

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2.52 este cota BETANO pentru pronosticul „Folarin Balogun, peste 2 goluri” la meciul SUA - Belgia din optimile CM 2026
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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