New-entry în echipa de start a celor de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul după 0-2 cu FC Argeș: „E fotbalist”

Alex Bodnariu
25.08.2025 | 00:19
FCSB a fost răpusă de FC Argeș pe Arena Națională. Piteștenii s-au impus cu 2-0, iar criza prin care trece campioana României se adâncește. Gigi Becali, total dezamăgit de forma echipei sale, a anunțat măsuri.

Campioana României, învinsă de FC Argeș. Denis Alibec, luat tare de Becali

Roș-albaștrii nu au reușit să spargă blocul compact al celor de la FC Argeș. Echipa lui Bogdan Andone s-a apărat aproape impecabil și a profitat de greșelile făcute de fundașii celor de la FCSB, care au lăsat spații uriașe în defensivă.

Cea mai mare problemă de la FCSB pare să rămână atacul. Jucătorii lui Elias Charalambous nu ajung în situații clare de finalizare. Denis Alibec a început meciul titular, dar a avut o evoluție cel puțin modestă. Atacantul adus de la Farul a stricat mai multe faze.

Gigi Becali, anunț după FCSB – FC Argeș: „Alibec va mai avea șanse, dar e mai greu să aibă”

Gigi Becali a urmărit cu atenție duelul de pe Arena Națională, iar unul dintre puținii jucători pe care nu i-a criticat a fost Thiam, atacantul adus acum câteva zile de la Universitatea Cluj. Omul de afaceri a anunțat că el ar putea să-i ia fața lui Alibec.

„O să vedeți, o să intre Thiam, e fotbalist. L-am văzut eu. Alibec va mai avea șanse, dar e mai greu să aibă. Eu nu-l știam pe Thiam. Mi-au zis că nu e antrenat, că n-a jucat două săptămâni. E activ, să vedeți cum o să joace când o să fie antrenat. A fost o repriză, dar eu vorbesc acum ca un spectator”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Pentru campioana României urmează duelul decisiv cu Aberdeen, din playoff-ul Europa League. În Scoția, FCSB a obținut o remiză și pleacă, teoretic, cu prima șansă la calificare, însă jocul prestat de roș-albaștri lasă în continuare mult de dorit.

Tags:
