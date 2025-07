New-entry pe lista neagră a lui Gigi Becali după FCSB – Farul 1-2: „Încet-încet, îmi dau seama”. Singurul jucător pe care l-a remarcat

. Campioana României joacă foarte prost, iar sâmbătă seara s-a văzut învinsă pe teren propriu de Farul, după ce a condus cu 1-0. Gigi Becali, patronul clubului, a intrat în direct și a analizat duelul de pe Ghencea.

FCSB se chinuie în startul de sezon. Ce spune Gigi Becali despre forma slabă pe care o arată echipa sa

FCSB părea că se îndreaptă spre o victorie după golul înscris de David Miculescu în secunda 80. Totuși, după reușita acestuia, jucătorii lui Elias Charalambous nu au mai realizat nimic în faza ofensivă și au fost ținuți în corzi de „marinari”.

În repriza a doua, Farul a egalat din penalty, după un fault comis de Ngezana, iar mai apoi În prelungiri, echipa de la malul mării a dat lovitura prin Ișfan.

Cine a fost lăudatul lui Gigi Becali după FCSB – Farul 1-2

Gigi Becali a intrat în direct și a explicat strategia din spatele echipei de start. FCSB a aliniat un prim „11” improvizat, din care au lipsit o mare parte dintre jucătorii de bază, întrucât aceștia au fost menajați pentru returul cu Shkendija de miercurea viitoare. Omul de afaceri a ținut să îl laude pe Tavi Popescu, cel care a contribuit cu pasa decisivă la golul lui Miculescu.

„Nu am avut jucători deloc, nu am avut în atac. Dacă noi am jucat la mijloc cu Lixandru, care nu și-a revenit… Am avut în dreapta, în atac, pe Gheorghiță, care nu este… Încet-încet îmi dau seama că nu e un jucător care poate să facă față la FCSB. A pierdut toate mingile. L-au schimbat, dar dacă ai 4-5 jucători și nu funcționează nici cei de pe teren, asta se întâmplă.

Miculescu a fost schimbat, asta a fost strategia. O repriză Cisotti, o repriză Miculescu, asta a fost strategia noastră. (n.r. Oct. Popescu) Foarte bine, nu neapărat pasa de gol. A fost foarte bine. Părerea mea, din ce am văzut, George Popescu va fi mai bun decât înainte.

Parcă e mai sigur pe el, mai mult rafinament, datorită vârstei, s-a copt la cap. Mie îmi place să zic așa, fiecare are părerea lui. Nici Tănase, nici Șut, jucători de bază… Șut, foarte lejer, foarte lent. Tănase le-a pierdut pe toate și el”, a declarat Gigi Becali la