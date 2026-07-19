New York e sub apă înaintea finalei CM 2026, Spania – Argentina! Autoritățile americane sunt în alertă maximă

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Mai multe zone din New York/New Jersey au fost lovite sâmbătă de furtuni puternice, autoritățile emițând inclusiv o avertizare de tornadă. Duminică, 19 iulie, de la ora 22:00 (ora României), pe MetLife Stadium, din East Rutherford,

Ploile torențiale au transformat numeroase străzi în adevărate canale, iar mai multe autoturisme au rămas imobilizate sau aproape complet acoperite de apă. Unii șoferi au fost chiar nevoiți să-și abandoneze vehiculele și să se deplaseze prin apă pentru a ajunge într-un loc sigur. Potrivit Serviciului Național de Meteorologie al Statelor Unite (National Weather Service), în doar câteva ore s-au acumulat între 50 și 100 de litri de precipitații pe metru pătrat, echivalentul a aproximativ 2-4 inci de ploaie.

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Condițiile meteo severe au perturbat serios transportul public și rutier. Apa a inundat mai multe stații de metrou, în timp ce circulația pe șosele a fost îngreunată de drumurile acoperite de apă și de blocajele provocate de inundații. Probleme au fost însă și în ceea ce privește traficul aerian. Pe mai multe aeroporturi s-au înregistrat întârzieri importante, inclusiv la John F. Kennedy International Airport, unde numeroase curse au fost amânate sau anulate din cauza vremii nefavorabile.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Severe flash flooding has hit New York and New Jersey just hours before the World Cup Final between Spain and Argentina. The extreme weather has caused major travel disruption and delayed both teams' preparations. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Cu toate acestea sunt vești bune. Potrivit prognozelor meteorologice, furtunile se vor îndepărta din zonă în ziua finalei CM 2026. după incendiile din Canada, ceea ce ar trebui să permită desfășurarea meciului conform programului stabilit. FIFA și organizatorii de la MetLife Stadium își continuă pregătirile fără modificări, nefiind anunțate schimbări privind organizarea partidei Spania – Argentina.

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Joe Hart a ieșit desculț pe străzile din New York

Condițiile meteo nefavorabile de la New York a amânat deja o partidă. Este vorba despre meciul de baseball New York Yankees – Los Angeles Dodgers, care a fost reprogramat de sâmbătă pentru duminică. Joe Hart, fost goalkeeper în naționala Angliei, a postat un clip pe Instagram în care mergea desculț pe străzine inundate din New York. „Mi-am dat jos pantofii. Adidașii sunt distruși”, a transmis fostul portar.

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Joe Hart really out here barefoot and drenched in New York 😭😭 — Spurs Insight (@SpursInsight_)