Sport

New York Times, cuvinte uriaşe pentru Mircea Lucescu! Portretul legendarului antrenor, realizat de americani

Dispariția lui Mircea Lucescu a stârnit reacții din toată lumea fotbalului, iar inclusiv jurnaliștii din America, de la prestigioasa publicație New York Times au scris despre cariera lui "Il Luce".
Mihai Alecu
14.04.2026 | 08:36
ADVERTISEMENT

Publicația americană New York Times i-a dedicat un amplu material lui Mircea Lucescu, considerat cel mai titrat antrenor român și unul dintre cei mai respectați tehnicieni din fotbalul mondial. Materialul apare la scurt timp după dispariția sa și evidențiază impactul uriaș pe care acesta l-a avut asupra sportului, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Ce scriu jurnaliștii de la New York Times despre Mircea Lucescu

Articolul amintește că Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, la mai puțin de două săptămâni după ultimul său meci pe banca naționalei României, barajul pentru Cupa Mondială din 2026 disputat la Istanbul împotriva Turciei. Dispariția sa a generat reacții în întreaga lume, fiind considerat o figură emblematică a fotbalului internațional.

ADVERTISEMENT

„Lucescu a fost, incontestabil, o legendă a fotbalului. Ca jucător, a fost căpitanul echipei României la Cupa Mondială din 1970 și a câștigat șapte titluri de campion cu Dinamo București. Moștenirea sa este, însă, o remarcabilă carieră de antrenor de 47 de ani, în care a câștigat 38 de trofee. Totuși, aceasta a început mai degrabă din întâmplare decât din voință proprie”, au notat jurnaliștii de la New York Times.

Jurnaliștii americani îl descriu drept „incontestabil o legendă a fotbalului”, subliniind atât cariera sa de jucător, cât și cea de antrenor. Ca fotbalist, Lucescu a fost căpitanul României la Cupa Mondială din 1970 și a câștigat multiple titluri de campion cu Dinamo București, performanțe care i-au consolidat statutul în istoria sportului românesc.

ADVERTISEMENT
Momentul care i-a schimbat viața lui Mircea Lucescu

Totuși, adevărata sa moștenire este legată de cariera de antrenor, întinsă pe aproape cinci decenii, în care a adunat 38 de trofee. New York Times subliniază faptul că începuturile sale în antrenorat au fost neașteptate, fiind influențate de contextul dificil de după cutremurul din 1977, moment care i-a schimbat parcursul profesional.

ADVERTISEMENT
Materialul evidențiază și contribuția sa la dezvoltarea fotbalului românesc, inclusiv calificarea naționalei la Campionatul European din 1984, una dintre performanțele istorice ale „tricolorilor”. De asemenea, americanii punctează longevitatea și adaptabilitatea lui Lucescu, care a reușit să performeze la cel mai înalt nivel în mai multe țări și campionate.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Edi Iordănescu a IZBUCNIT la adresa FRF după ce a apărut pe lista...
iamsport.ro
Edi Iordănescu a IZBUCNIT la adresa FRF după ce a apărut pe lista pentru postul de selecționer: 'Fraier nu o să fiu niciodată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!