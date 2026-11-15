Sport

Neymar a comis-o din nou! Surprins în ipostaze tandre cu fosta iubită a lui Vinicius. Galerie foto

Traian Terzian
15.11.2026 | 20:45
Neymar a comiso din nou Surprins in ipostaze tandre cu fosta iubita a lui Vinicius Galerie foto
ULTIMA ORĂ
+7 FOTO
Neymar (34 de ani), momente tandre cu fosta iubită a lui Vinicius. Sursă foto: veja.abril.com.br
Este din nou scandal în jurul lui Neymar! Starul brazilian a fost văzut având momente intime cu fosta iubită a lui Vinicius.
ADVERTISEMENT

Este bine cunoscut faptul că lui Neymar (34 de ani) îi place să petreacă și să aibă alături de el fete frumoase. Așa s-a întâmplat și la un eveniment privat ce a avut loc înainte de Marele Premiu de Formula 1 de la Sao Paulo, când a fost surprins distrându-se peste limită alături de fosta iubită a lui Vinicius.

Momente intime între Neymar și fosta iubită a lui Vinicius

Neymar și influencerița Virginia Fonseca (27 de ani) au fost împreună în timpul unui eveniment care a reunit invitați într-un cadru privat la un club de poker și care a avut restricții privind utilizarea telefoanelor mobile.

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii de la publicația Metropoles au descoperit că cei doi nici măcar nu au încercat să se ascundă de cei prezenți la petrecere. La un moment dat, fosta iubită a lui Vinicius ar fi atras atenția dansând lasciv peste Neymar, care stătea pe o canapea, iar sursele susțin că aceștia chiar s-au sărutat.

Fotbalistul și frumoasa blondă au consumat o cantitate considerabilă de alcool în timpul evenimentului. Neymar ar fi folosit și microfonul pentru a o numi în glumă pe influenceriță ”Vivibora”, o poreclă celebră pe care blonda o are printre prietenii apropiați și fanii ei.

ADVERTISEMENT
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul...
Digi24.ro
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată

Tensiuni între Virginia Fonseca și soția lui Neymar

Momentele intime dintre Neymar și Virginia Fonseca apar la mai puțin de o lună după ce femeia s-a despărțit de superstarul lui Real Madrid, Vinicius. Aceștia au format un cuplul aproximativ un an, însă a fost o perioadă plină de momente tensionate. Mai întâi, focoasa braziliancă l-a acuzat pe fotbalist de infidelitate, pentru ca în luna mai să se despartă pentru o scurtă perioadă. S-au împăcat, s-au logodit și toată lumea aștepta nunta, însă a venit despărțirea definitivă.

ADVERTISEMENT
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui...
Digisport.ro
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui Gigi Becali: ”Mami, nu mai pot” + E gata să bată din nou la ușa lui

Implicarea dintre Virginia și Neymar iese la iveală în contextul speculațiilor recente despre viața amoroasă a influenceriței. În ultimele zile, ea a fost asociată și cu pilotul brazilian Cesar Ramos, după ce au fost văzuți împreună la o petrecere după Marele Premiu de Formula 1 de la Sao Paulo.

ADVERTISEMENT

Neymar, la rândul său, este căsătorit cu Bruna Biancardi, care este însărcinată cu a treia fetiță a cuplului. Relația dintre Virginia Fonseca și soția starului brazilian este, de fapt, marcată de numeroase controverse și certuri publice.

Tensiunile au apărut după ce Virginia a recunoscut că l-a sunat pe fotbalist în jurul orei 02:00 noaptea pentru a discuta chestiuni legate de licitația Institutului Neymar. Această acțiune a înfuriat-o pe Bruna Biancardi, care a acuzat-o pe influenceriță de conduită inadecvată, menționând și alte episoade în care aceasta a încercat să se apropie de soțul său.

ADVERTISEMENT
Un fotbalist al Universității Craiova, în același top cu Lamine Yamal și Désiré...
Fanatik
Un fotbalist al Universității Craiova, în același top cu Lamine Yamal și Désiré Doué!
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 5. Scor neverosimil în Finlanda – San Marino!...
Fanatik
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 5. Scor neverosimil în Finlanda – San Marino! Echipele de start în Spania – Anglia
Ce mesaj i-a dat cel mai mare „dușman” lui Meme Stoica după plecarea...
Fanatik
Ce mesaj i-a dat cel mai mare „dușman” lui Meme Stoica după plecarea de la FCSB
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Banciu, despre starul din SuperLiga: 'Va fi considerat cel mai mare din istoria...
iamsport.ro
Banciu, despre starul din SuperLiga: 'Va fi considerat cel mai mare din istoria campionatului României!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!