Neymar a comis-o din nou! Surprins în ipostaze tandre cu fosta iubită a lui Vinicius. Galerie foto

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Este bine cunoscut faptul că lui Neymar (34 de ani) îi place să petreacă și să aibă alături de el fete frumoase. Așa s-a întâmplat și la un eveniment privat ce a avut loc înainte de Marele Premiu de Formula 1 de la Sao Paulo, când a fost surprins distrându-se peste limită alături de fosta iubită a lui Vinicius.

Momente intime între Neymar și fosta iubită a lui Vinicius

Neymar și influencerița Virginia Fonseca (27 de ani) au fost împreună în timpul unui eveniment care a reunit invitați într-un cadru privat la un club de poker și care a avut restricții privind utilizarea telefoanelor mobile.

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Jurnaliștii de la publicația au descoperit că cei doi nici măcar nu au încercat să se ascundă de cei prezenți la petrecere. La un moment dat, fosta iubită a lui Vinicius ar fi atras atenția dansând lasciv peste Neymar, care stătea pe o canapea, iar sursele susțin că aceștia chiar s-au sărutat.

Fotbalistul și frumoasa blondă au consumat o cantitate considerabilă de alcool în timpul evenimentului. Neymar ar fi folosit și microfonul pentru a o numi în glumă pe influenceriță ”Vivibora”, o poreclă celebră pe care blonda o are printre prietenii apropiați și fanii ei.

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Tensiuni între Virginia Fonseca și soția lui Neymar

Momentele intime dintre Neymar și Virginia Fonseca apar la mai puțin de o lună după ce , Vinicius. Aceștia au format un cuplul aproximativ un an, însă a fost o perioadă plină de momente tensionate. Mai întâi, focoasa braziliancă l-a acuzat pe fotbalist de infidelitate, pentru ca în luna mai să se despartă pentru o scurtă perioadă. S-au împăcat, s-au logodit și toată lumea aștepta nunta, însă a venit despărțirea definitivă.

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Implicarea dintre Virginia și Neymar iese la iveală în contextul speculațiilor recente despre viața amoroasă a influenceriței. În ultimele zile, ea a fost asociată și cu pilotul brazilian Cesar Ramos, după ce au fost văzuți împreună la o petrecere după Marele Premiu de Formula 1 de la Sao Paulo.

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Neymar, la rândul său, este căsătorit cu Bruna Biancardi, care este . Relația dintre Virginia Fonseca și soția starului brazilian este, de fapt, marcată de numeroase controverse și certuri publice.

Tensiunile au apărut după ce Virginia a recunoscut că l-a sunat pe fotbalist în jurul orei 02:00 noaptea pentru a discuta chestiuni legate de licitația Institutului Neymar. Această acțiune a înfuriat-o pe Bruna Biancardi, care a acuzat-o pe influenceriță de conduită inadecvată, menționând și alte episoade în care aceasta a încercat să se apropie de soțul său.