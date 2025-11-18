Sport

Neymar a cumpărat marca Pele pentru o sumă neverosimilă! Ce planuri are starul brazilian cu numele și imaginea „Regelui Fotbalului"

Mihai Alecu
18.11.2025 | 08:00
Neymar și familia sa, mișcare incredibilă. Au cumpărat numele Pele
Într-o mișcare ce pare desprinsă dintr-un basm fotbalistic, Neymar Jr. și familia sa demonstrează din nou legătura profundă cu legendarul Pele. NR Sports, firma tatălui său, a achiziționat drepturile asupra brandului „Pelé” – un acord raportat la aproximativ 18 milioane de dolari.

Neymar a cumpărat marca Pele

Pentru Neymar, aceasta nu este doar o mișcare de business, ci un act de reverență. Brandul cumpărat include nu doar numele și imaginea „Regelui Fotbalului”, ci și colecții istorice, arhive și licențieri. Tatăl fotbalistului spune că ambiția este să readucă lumina asupra moștenirii lui Pele, transformând brandul într-un centru de inspirație pentru tineri — academii, produse licențiate și proiecte culturale sunt pe agenda de dezvoltare.

Gestul capătă o dimensiune simbolică și emoțională: anunțul oficial al tranzacției a fost programat pentru data de 19 noiembrie, ziua când se marchează aniversarea celebrului „gol 1000” al lui Pele. În plus, NR Sports a renovat întreaga lojă pe care o folosea Pele la stadionul Vila Belmiro, a schimbat scaunele, a instalat geamuri noi, baie modernă și aer condiționat, un gest prin care se dorește a se arăta că nu este totul gândit ca o afacere.

Cine a fost Pele, considerat de mulți cel mai bun jucător din istorie

Pele, pe numele său real Edson Arantes do Nascimento, a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie și un simbol mondial al acestui sport. Născut în 1940 la Três Corações, în Brazilia, Pele a debutat la nivel profesionist la doar 15 ani pentru Santos FC, clubul la care avea să scrie cele mai importante capitole ale carierei sale.

Tehnica sa extraordinară, viziunea de joc, driblingul inconfundabil și instinctul remarcabil de a marca l-au transformat rapid într-un fenomen global. Pele a câștigat trei Cupe Mondiale cu Brazilia (1958, 1962, 1970) – un record care rămâne neatins.

Neymar o duce greu în Brazilia. Santos, aproape de retrogradare

Neymar s-a întors la Santos, în iarna anului 2025, club la care a crescut și care l-a lansat în fotbalul mare, atât pe el, cât și pe Pele. Totuși, revenirea nu e una de bun augur până acum, dacă ne uităm la rezultatele pe care brazilienii le au.

Ultima rundă a adus o victorie pentru Santos, 1-0, cu Palmeiras, iar astfel echipa lui Neymar a reușit să iasă din zona retrogradării, însă rămâne amenințată serios de o posibilă revenire în liga secundă. Santos are 36 de puncte, un singur punct peste Vitoria, prima echipă care e pe loc retrogradabil, cu 5 etape înainte de finalul stagiunii.

