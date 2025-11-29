Neymar a intrat accidentat și a făcut spectacol la Santos! Gol și assist pentru superstarul care refuză să se recupereze. Video

ADVERTISEMENT

Deși a fost anunțat indisponibil până în 2026, în urma unei accidentări la genunchiul stâng, Neymar a intrat cu dureri în meciul dintre Santos – Sport Recife și a dat gol și pasă de gol, iar echipa sa a ieșit din zona retrogradării după o victorie cu 3-0.

Neymar, erou la Santos! Brazilianul a făcut spectacol „într-un singur picior”

Neymar a fost măcinat de multiplele accidentări pe care le-a suferit în ultima perioadă, iar visul Cupei Mondiale pare din ce în ce mai departe de el. Starul lui Santos speră să intre în vizorul lui Carlo Ancelotti, însă problemele medicale nu îi dau pace.

Cu toate acestea, dorința sa pare uriașă. Deși doctorii l-au sfătuit să nu mai joace în 2025 din cauza unei accidentări la genunchi, sud-americanul a intrat pe teren cu dureri și a reușit să aducă trei puncte extrem de importante pentru Santos. Neymar a înscris și a oferit o pasă de gol pentru echipa sa, care a părăsit pentru un moment zona retrogradării, fiind la două puncte de primul loc ce duce în liga secundă.

„Mă simt din ce în ce mai bine. Fizic, mă simt bine. Această accidentare este regretabilă şi enervantă, desigur, dar nu mă va împiedica să joc. Trebuie să lăsăm Santos acolo unde merită să fie: în prima divizie. Apoi, vom vedea ce se va întâmpla. Luptăm cu înverşunare pentru a ne menţine în prima ligă. Nu ne-am dorit această situaţie, dar acum totul depinde de noi. Ştim că diferenţa de goluri este crucială. De aceea am încurajat constant echipa să continue să înscrie. Ne doream foarte mult această victorie. Acum trebuie să continuăm pe acest drum pentru a progresa”, a spus Neymar la finalul partidei, conform .

Neymar, ținta unui val de critici după ce Santos căzuse în zona „roșie”

Acesta este unul dintre cele mai complicate sezoane ale lui Santos din ultima perioadă. Echipa ce i-a dat în fotbalul mare pe Neymar și Pele se zbate în subsolul clasamentului, lucru la care nu s-ar fi așteptat niciodată în momentul în care l-au readus pe Neymar în lot.

Fostul star de la Barcelona și PSG nu mai este nici pe departe jucătorul din urmă cu un deceniu, iar picioarele nu îl mai ascultă așa cum obișnuiau. iar

„El (n.r. – Neymar) nu a făcut nimic în meci, la naiba! Doar te-ai plimbat în cerc pe teren. Ai fost la Formula 1 (n.r. – pentru a asista la Marele Premiu al Braziliei), te-ai întâlnit cu piloții de acolo, ai fost titular și nu ai jucat. E o rușine să joci fotbal așa”, a declarat Neto, fostul fotbalist brazilian.

Ce a spus Carlo Ancelotti despre convocarea lui Neymar la echipa națională

Campionatul Mondial din 2026 se apropie, iar Neymar are puțin mai mult de jumătate de an să se pună la punct fizic. Campionatul în Brazilia este pe final, însă starul sud-american trebuie să fie foarte serios în pregătire dacă vrea să meargă în America altărui de Selecao.

„S-a recuperat după ultima accidentare și acum are timp 6 luni să fie la un nivel fizic bun. Când se termină campionatul în Brazilia, va avea o vacanță și după o să poată să ne arate ce calitate are și la ce nivel fizic se află. O să vedem”, a declarat Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei.