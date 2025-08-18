Sport

Neymar a plâns pe teren după cea mai cruntă înfrângere din cariera lui. Santos și-a concediat antrenorul

Echipa fostului star de la Barcelona și PSG a fost umilită cu 6-0 de Vasco da Gama, provocându-i o criză fotbalistului de 33 de ani.
Catalin Oprea
18.08.2025 | 07:36
Neymar, care a semnat un nou contract cu Santos în iunie, a suferit o înfrângere cu 6-0, cea mai cruntă din cariera sa. La finalul meciului, el a fost copleșit de emoție și a fost consolat pe teren de un membru al staff-ului clubului.

Santos a pierdut cu 6-0 și și-a demis antrenorul

Vasco da Gama, pentru care Phillipe Coutinho a marcat două goluri, este formația care a zdrobit echipa lui Neymar, Santos, în Serie A braziliană. Lucas Piton a deschis scorul pentru Vasco la începutul primei reprize, iar golurile marcate de David Correa De Fonseca, Rayan și Danilo Neves au completat scorul umilitor.

Santos l-a demis imediat pe antrenorul principal Cléber Xavier după acest rezultat. Rezultatul scoate Vasco din zona retrogradării și o plasează la doar două puncte în spatele lui Santos, pe locul 15.

„Mi-e rușine. Sunt total dezamăgit de evoluția noastră. Fanii au tot dreptul să protesteze, evident fără a recurge la violență… Dar dacă vor să înjure și să insulte, este dreptul lor”, a declarat Neymar după meci.

Neymar: “O porcărie totală”

„Este un sentiment de rușine extremă. Nu am mai trăit asta în viața mea. Din păcate, s-a întâmplat. Lacrimile erau de furie, de la toate. Din păcate, nu pot ajuta în niciun fel. Oricum, a fost o porcărie totală, asta e realitatea”, a mai spus Ney.

Ca dezastrul să fie complet, Neymar a primit și al treilea cartonaș galben al sezonului. Din această cauză, el va lipsi de la următorul meci împotriva echipei Bahia.

De când a devenit profesionist, în 2009, cele mai crunte înfrângeri ale lui Neymar au fost două rezultate de 4-0. Primul a avut loc în finala Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA din 2011, când echipa sa, Santos, a pierdut în fața Barcelonei, echipă pe care o va reprezenta mai târziu.

A lipsit de la celebrul eșec al Braziliei: 1-7 cu Germania

A doua înfrângere cu 4-0 a avut loc mai mult de cinci ani mai târziu, în timp ce juca la Barcelona, într-un meci din Liga Campionilor împotriva Paris Saint-Germain. Brazilianul avea să se transfere ulterior la actuala deținătoare a Ligii Campionilor.

Neymar a lipsit în mod de la umilitoarea înfrângere a Braziliei cu 7-1 în fața Germaniei, în semifinala Cupei Mondiale FIFA 2014, disputată pe teren propriu. El se accidentase în sferturile de finală împotriva Columbiei.

 

 

