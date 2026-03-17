Neymar a primit decisiva! Cel mai bun marcator din istoria Braziliei își vede visul ruinat

Selecţionerul Braziliei, italianul Carlo Ancelotti, nu l-a inclus pe Neymar în lotul convocat pentru ultimul cantonament înainte de Cupa Mondială din 2026. Brazilia întâlnește Franța (26 martie) și Croația (31 martie), ambele meciuri fiind programate în SUA.

Ancelotti l-a lăsat pe Neymar acasă

. Starul lui Santos e cel mai bun marcator din istoria Selecao, cu 79 de goluri, cu două mai mult decât legendarul Pele.

Totodată, Neymar (34 ani) este al doilea cel mai selecționat fotbalist din lot, cu 128 de meciuri și ar mai avea nevoie de 14 partide pentru a-l egala pe Cafu. Neymar a participat la trei Campionate Mondiale (2014,2018, 2022).

Inițial, Neymar fusese inclus în lotul lărgit, iar Ancelotti a dat de înțeles că va miza pe el. Mai ales că Rodrygo, de la Real Madrid, este indisponibil de durată. Brazilianul spera să prindă lotul, mai ales că în ultimele două partide la Santos a marcat două goluri și a dat o pasă de gol.

Italianul a convocat cinci debutanți

Fostul atacant al echipelor FC Barcelona și PSG nu a fost luat până acum în considerare de Carlo Ancelotti, care a preluat selecționata Braziliei în mai anul trecut. El n-a mai jucat la echipa națională din octombrie 2023, când a suferit o accidentare gravă la genunchi într-un meci cu Uruguay din preliminariile Cupei Mondiale.

În schimb, Ancelotti aduce mult sânge proaspăt la națională, A chemat cinci debutanți: Leo Perreira (Flamengo), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray), Rayan (Bournemouth) și Igor Thiago (Brentford). Ultimii doi sunt atacanți, fiind preferați înaintea lui Neymar.

Brazilia e în grupă cu Maroc, Haiti și Scoția

Pe lista făcută publică de Ancelotti nu se regăsesc nici patru fotbalişti care au probleme medicale – Rodrygo, Éder Militão, Bruno Guimarães şi Estevão. Nu a prins lotul nici Richarlison, colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham.

. După meciurile din această lună, sud-americanii vor mai susține două amicale, înaintea turneului final, cu Egipt și Panama.

Lotul de 26 de jucători convocat de Carlo Ancelotti:

Portari: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahce)

Fundaşi: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Ibanez (Al-Ahly), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (AS Roma)

Mijlocaşi: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacanţi: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Enrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)