Neymar a primit verdictul după ce s-a accidentat chiar înainte de Cupa Mondială! Când ar urma să revină brazilianul pe gazon

Neymar (34 de ani) a fost marea surpriză a lui Carlo Ancelotti (66 de ani) pentru Cupa Mondială din această vară. Deși nu a mai jucat la naționala Braziliei de aproape trei ani, experimentatul fotbalist a fost convocat pentru turneul final. Din nefericire, acesta se confruntă cu o nouă problemă medicală și are șanse infime de a fi disponibil pentru startul competiției.

Neymar nu a mai evoluat pentru Santos de pe 17 mai din cauza unei probleme medicale, iar „veteranul” brazilian s-a alăturat miercuri echipei naționale pentru a se pregăti înainte de Cupa Mondială. Din nefericire, testele la care a fost supus fostul jucător al lui PSG au dezvăluit că problema acestuia la gambă este mai gravă decât se credea inițial.

„A sosit ieri (n.r. miercuri) la Granja Comary (n.r. centrul de pregătire al naționalei Braziliei) și a fost supus unui examen medical complet, care a inclus și un RMN. S-a descoperit o accidentare de gradul doi la gambă, nu doar o umflătură. Va fi apt de joc în două-trei săptămâni”, a afirmat mediul echipei naționale, Rodrigo Lasmar, conform .

Așadar, experimentatul fotbalist va rata cu siguranță partidele amicale pe care Brazilia le va disputa înainte de startul turneului, cu Panama pe 1 iunie și cu Egipt pe 6 iunie, și are șanse foarte mici de a fi apt pentru primul meci al sudamericanilor de la turneul final, cel cu Maroc, care se va disputa pe 14 iunie, de la ora României 01:00. „Selecao” va mai întâlni în grupa C Haiti, pe 20 iunie, și Scoția, pe 25 iunie.

Cum a reacționat Neymar după convocarea la Cupa Mondială

Anunțul privind prezența lui Neymar la Cupa Mondială a fost extrem de important în Brazilia. S-a organizat un întreg eveniment, mai multe televiziuni fiind prezente la fața locului pentru a surprinde reacția experimentatului fotbalist. În momentul în care , brazilianul a izbucnit în plâns.

Neymar's reaction to being called up to the World Cup by Carlo Ancelotti.

, a postat reacția pe rețelele sociale, alături de un scurt mesaj. „Perspectiva mea asupra uneia dintre cele mai interesante și fericite zile din viața mea. Mulțumesc, Brazilia!”, a transmis acesta. Neymar are 128 de selecții la naționala Braziliei și este cel mai bun marcator din istoria primei reprezentative, cu 79 de reușite.