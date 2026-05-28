Sport

Neymar a primit verdictul după ce s-a accidentat chiar înainte de Cupa Mondială! Când ar urma să revină brazilianul pe gazon

Carlo Ancelotti a surprins întreaga planetă când a decis să îl numească pe Neymar în lotul pentru Cupa Mondială, însă brazilianul a primit o veste teribilă.
Bogdan Mariș
28.05.2026 | 18:15
Neymar a primit verdictul dupa ce sa accidentat chiar inainte de Cupa Mondiala Cand ar urma sa revina brazilianul pe gazon
ULTIMA ORĂ
Neymar (34 de ani) a primit verdictul cu privire la accidentarea suferită înainte de Cupa Mondială. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Neymar (34 de ani) a fost marea surpriză a lui Carlo Ancelotti (66 de ani) pentru Cupa Mondială din această vară. Deși nu a mai jucat la naționala Braziliei de aproape trei ani, experimentatul fotbalist a fost convocat pentru turneul final. Din nefericire, acesta se confruntă cu o nouă problemă medicală și are șanse infime de a fi disponibil pentru startul competiției.

Probleme pentru Neymar înainte de Cupa Mondială. Ce verdict a primit brazilianul

Neymar nu a mai evoluat pentru Santos de pe 17 mai din cauza unei probleme medicale, iar „veteranul” brazilian s-a alăturat miercuri echipei naționale pentru a se pregăti înainte de Cupa Mondială. Din nefericire, testele la care a fost supus fostul jucător al lui PSG au dezvăluit că problema acestuia la gambă este mai gravă decât se credea inițial.

ADVERTISEMENT

„A sosit ieri (n.r. miercuri) la Granja Comary (n.r. centrul de pregătire al naționalei Braziliei) și a fost supus unui examen medical complet, care a inclus și un RMN. S-a descoperit o accidentare de gradul doi la gambă, nu doar o umflătură. Va fi apt de joc în două-trei săptămâni”, a afirmat mediul echipei naționale, Rodrigo Lasmar, conform The Athletic.

Așadar, experimentatul fotbalist va rata cu siguranță partidele amicale pe care Brazilia le va disputa înainte de startul turneului, cu Panama pe 1 iunie și cu Egipt pe 6 iunie, și are șanse foarte mici de a fi apt pentru primul meci al sudamericanilor de la turneul final, cel cu Maroc, care se va disputa pe 14 iunie, de la ora României 01:00. „Selecao” va mai întâlni în grupa C Haiti, pe 20 iunie, și Scoția, pe 25 iunie.

ADVERTISEMENT
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Digi24.ro
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina

Cum a reacționat Neymar după convocarea la Cupa Mondială

Anunțul privind prezența lui Neymar la Cupa Mondială a fost extrem de important în Brazilia. S-a organizat un întreg eveniment, mai multe televiziuni fiind prezente la fața locului pentru a surprinde reacția experimentatului fotbalist. În momentul în care Carlo Ancelotti a anunțat că Neymar este convocat la turneul final, brazilianul a izbucnit în plâns.

ADVERTISEMENT
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digisport.ro
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni

Fotbalistul lui Santos, care a fost implicat recent într-un nou scandal, a postat reacția pe rețelele sociale, alături de un scurt mesaj. „Perspectiva mea asupra uneia dintre cele mai interesante și fericite zile din viața mea. Mulțumesc, Brazilia!”, a transmis acesta. Neymar are 128 de selecții la naționala Braziliei și este cel mai bun marcator din istoria primei reprezentative, cu 79 de reușite.

ADVERTISEMENT
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Surpriză colosală! Jannik Sinner a condus cu...
Fanatik
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Surpriză colosală! Jannik Sinner a condus cu 2-0 la seturi și 5-1, dar a clacat din cauza căldurii
La 34 de ani, Simona Halep uimește pe toată lumea. Ce a ajuns...
Fanatik
La 34 de ani, Simona Halep uimește pe toată lumea. Ce a ajuns să facă după retragerea din tenis
FCSB, aproape de prima lovitură pe piața transferurilor! Impresarul confirmă: „80% e făcut....
Fanatik
FCSB, aproape de prima lovitură pe piața transferurilor! Impresarul confirmă: „80% e făcut. Ar fi cel mai bun din SuperLiga”
Tags:
Parteneri
Era apropiat de Gigi Becali, dar acum șterge pe jos cu el: 'Ești...
iamsport.ro
Era apropiat de Gigi Becali, dar acum șterge pe jos cu el: 'Ești o gâză mică, te crezi mai dihai decât Iulius Cezar, nu mai gândești normal! Peștele se împute de la cap'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!